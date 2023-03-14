日本「中華料理鐵人」陳建一逝世

著名日本電視節目《鐵人料理》在世界各地的熱播，吸引了許多愛好美食的饕客們慕名至日本朝聖。被譽為「中華料理鐵人」的陳建一，參加鐵人料理比賽共計92次，總成績為67次勝利、22次失敗、3次平手、並擁有17連勝之紀錄，傲人的成績讓陳建一成為家喻戶曉的名廚，直到現在，中華鐵廚的寶座地位在日本依然屹立不搖。在節目播出的七年期間（1933年~1999年），各料理鐵人曾多次換人，而陳建一是從第一集開播至最後一集，唯一不交替、持續演出的鐵廚。

陳建一出生於日本東京，從小在父親工作的廚房中玩耍長大，喜愛美食的他，在玉川大學畢業後，就跟隨父親的腳步，進入廚藝界。父親陳建民是四川料理的名廚，也是首位將四川料理帶入日本的中國人，他將乾燒明蝦、棒棒雞、麻婆豆腐等四川名菜稍作調整以迎合日本人的口味，並掀起全日本「麻婆豆腐」的流行風潮，將中華飲食文化帶入日本料理界，並佔有一席之地。

以父親的烹飪風格為本，陳建一苦心研究各式辣椒和花椒的搭配，還為此特地前往川菜發源地—中國四川學習烹飪，以確保其川菜的純正風味。陳建一透過川菜料理，傳遞出“料理即是愛情”的哲學，對待每一道菜，都像對待自己愛的人那樣，充滿溫柔與熱情，也因此能為每位食客帶來享受美食的喜悅。

身為長子的陳建一，除了在父親創始的四川飯店擔任總廚外，在日本還經營有五個餐飲品牌，共計17家分店，包括四川飯店（7家）、szech wan restaurant（4家）、擔擔麵專賣店陳建一（1家）、CHEN’S DINING（1家）、陳建一麻婆豆腐店（4家）。在他的17家餐廳中，共有220多名徒弟，他不僅傳授廚藝，更將開心、愛心、真誠以及相互鼓勵與理解的工作態度教導給他們，這也是陳建一能夠成功經營這17家連鎖店的致勝要訣。

雖然生長在日本，有1/2中國血統的陳建一對中國的傳統文化與飲食文化仍情有獨鍾，除了掌廚外，他也積極的宣揚川菜料理，常常不定期的舉行烹飪講座、在電視台舉辦中國菜烹飪教室，並以此為樂。他也出版了《中國蔬菜料理》、《鐵人陳建一的中華料理》、《鐵人的中國健康料理》等烹飪書籍。

陳建一主廚曾經在2011年受邀來台於晶華酒店舉辦美食活動，活動期間餐廳天天高朋滿座，陳主廚風趣健談的待客之道、以及香麻夠勁的各式川味料理，讓本地饕客們留下了深刻的印象。「晶華美食到你家」在邀約一系列線上客座主廚時，想到了料理滋味以及溫暖個性都令人難忘的陳主廚，陳主廚爽快的答應，希望在國境完全解封、台日旅遊交流恢復前，先以他拿手的美食宴享本地的饕客。

陳建一主廚規劃的菜單中，首推最廣為人知的鐵人麻婆豆腐，主廚嚴選光滑、鮮嫩的豆腐，以特製的豆瓣醬、辣椒粉以及超過15種的辛香醬料調味，小火細心烹調，起鍋前淋上一層辣油增色添味，風靡全日本的人氣滋味，在台灣就可以享用得到。另一道四川乾燒龍蝦是以中式的快炒手法料理，先將龍蝦洗淨剖半，抹上調味醃料後入鍋與蔥、蒜、醬油為主的醬汁拌炒，並加入特調番茄醬創造色澤更豔、香氣更足的美味。