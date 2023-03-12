經典賽》中華隊1比7敗古巴 張育成哭了

經典賽》中華隊1比7落敗 古巴奪走8強門票

中華隊12日打到最後關卡，迎戰強敵古巴，派出先發投手陳仕朋，古巴隊派出本季效力樂天桃猿的新洋投雷法（Elián Leyva）。古巴首局就打下4分，中華隊直到第9局才打破鴨蛋，古巴終場以7比1獲勝，從中華隊手裡搶走8強門票，而中華強棒張育成也難過地流下男兒淚。

此戰由中華隊先攻，首局林立挨觸身球上壘，林子偉四壞保送攻佔得點圈，可惜張育成、吳念庭都遭到三振無功而返。首局下古巴的大聯盟選手孟卡達（Yoan Moncada）敲出二壘打，後面羅伯特（Luis Robert Jr.）趁失誤跑上一壘，戴斯派耶（Alfredo Despaigne）一棒擊出二壘打掃回兩分。後面阿魯巴耶納（Erisbel Arruebarrena）追擊一發中外野全壘打再添兩分！

2局下，古巴又攻佔了一三壘，桑托斯（Roel Santos）打成內滾野手選擇，趁機跑回第5分。先發投手陳仕朋退場，陳冠偉登板中繼。孟卡達在兩出局之後轟出陽春炮，進帳第5分。幸虧捕手吉力吉撈・鞏冠前面抓到了盜壘的跑者，否則就是兩分炮了。

3局上古巴投手雷法出狀況，被主審懷疑偷用外部物質以增加對球的抓握力，最後雷法「身體不適」提前退場，羅梅羅（Miguel Romero）登板中繼。4局下中華隊也換了王維中登板，遭到德瑞克（Yadir Drake）二壘打，桑托斯補上安打得第7分。5局下中華隊再換上江少慶，暫時抵禦住古巴的猛攻。

7局下曾峻岳登板，遭到桑托斯、孟卡達連續安打攻佔一二壘，曾峻岳留著鼻血繼續奮戰，連續K掉3位打者自行解圍。中華隊在古巴強大的投手群壓制下，前8局僅兩支安打，都是鞏冠所擊出。

9局上中華隊最後反攻機會，古巴派出守護神R. 馬丁尼茲（Raidel Martínez），王威晨率先跑出內野安打，成晉遭三振，張育成此時擊出二壘打，護送王威晨回本壘得分，終於讓中華隊打破鴨蛋！吳念庭內滾送張育成到三壘，最後代打陳晨威內滾出局，比賽結束。

（中時新聞網 盧品青；中時 鄭任南）