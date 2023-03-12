經典賽》古巴先發「抹油」?裁判檢查出爐

經典賽》古巴先發「抹油」？ 裁判檢查無異樣卻因手傷退

「Win or go home」中華隊在經典賽最終戰面對古巴隊，前2局打完挨2轟陷入0比6落後，3局上中華隊教練團上前詢問主審，疑似懷疑投手有使用「外部物質」，之後裁判也檢查古巴隊先發投手雷法（Elián Leyva），但最後並未發現任何異樣，比賽也繼續進行。

古巴此役由本季將效力樂天桃猿的新洋投雷法先發，前2局他只被敲1支安打，首局在1出局後雖然連續丟到林立、四壞球保送林子偉，但隨即回穩，用連續2個三振化解危機，「紅色閃電」則是突破中華隊先發投手陳仕朋，1局下就靠著守備失誤及3支長打、包含1轟攻下4分。

2局打完中華隊陷入0比6落後，3局上準備開打前「餅總」帶著翻譯上前與主審「言語交換」，因為雷法右側臀附近褲子有黑色髒污，之後裁判群上前討論後檢查雷法的手套、帽子、褲子及身上是否有使用外部物質，二壘審也有摸止滑粉確認黏度，是否黏度相同，最後檢查後並無異樣，比賽也恢復進行。

經過這段插曲後，雷法先讓江坤宇敲出左外野飛球出局，但對鄭宗哲又連投3顆壞球，不過雷法手部似乎出現抽筋的狀況，古巴教練及防護員上前查看後決定換投，換上第2任投手羅梅羅（Miguel Romero）。

（中時 毛琬婷 、 鄭任南 、台中）

經典賽》打線「貼上複製」效果如何？ 張育成代餅總答：再貼上複製

面對眾多大聯盟好手的荷蘭隊，旅美好手張育成連2天開轟，幫助中華隊以9比5拿下經典賽預賽2連勝，張育成認為，球隊贏球遠比個人好表現更讓他開心，至於總教練林岳平賽前說的「貼上複製」打線效果如何？張育成也代餅總回答：「明天再貼上複製。」

張育成在面對義大利時敲出追平2分炮，此役2局下中華隊先靠林立安打打回追平分，滿壘時張育成掌握到一顆93英里速球，把球扛出全壘打牆外，也讓全場2萬名球迷歡聲雷動，向張育成「敬禮」。

張育成說：「很感謝我自己，能幫球隊把分數打回來，最重要的是球隊贏球，這是比較開心的。勝利滋味真的很棒。」

賽後「餅總」被問到怎麼形容此役的得分狀況，他回答：「就大量得分、盡量得分、一直得分。」坐在一旁的張育成說了句Nice，也讓記者會現場充滿笑聲。連2場相同打線都收到不錯效果，被問到這樣「貼上複製」的效果如何，張育成也幫總教練回答，「明天再貼上複製。」

連2場都至少有雙安演出的陳傑憲則表示，自己在敲安、上壘後都會有激情動作出現，「在這麼大型的比賽中肢體語言是自然產生的，就像育成開轟也是，大家都想在國人面前表現，明天再爭取一勝，前進東京，全力以赴、不留餘力。」

（中時 毛琬婷 、 鄭任南 、台中）

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