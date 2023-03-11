台灣還有10元珍奶！地點曝光 6.1萬人朝聖

物價飛漲，連鎖飲料店的一杯手搖飲料動輒就要50元，讓不少民眾哀嚎。YouTuber蔡阿嘎分享，在苗栗玉清宮附近，找到一間只要10元的珍珠奶茶，而且蠻好喝的，吸引6.1萬人朝聖，不少網友看完超驚訝，直呼老闆太佛心了，CP值超級高。

YouTuber蔡阿嘎近日在IG上分享，現在苗栗真的還有10元的珍珠奶茶可以買，實際到店購買，意外發現這杯只要10元的珍奶還蠻好喝的，而且價格佛心到，讓他喝了很想哭，且只要10元的珍奶應該也算是2023年不可思議的一件事情。

蔡阿嘎表示，後來詢問了珍奶店的老闆，為何定價這麼低？老闆則解釋說，因為店裡就他自己做，沒有額外請人來幫忙，所以就薄利多銷。從店家的招牌上可見，珍珠奶茶價格真的很佛，小杯10元、中杯15元、大杯20元，而店裡面還有販售其他的甜湯與飲料，包括紅茶、綠豆湯、燒仙草和豆花等，價格也是10到30元不等的超低價。

貼文引起網友熱議，「很多賣便宜的老闆都說自己薄利多銷，那些賣很貴的老闆到底賺多少」、「好古早味！是國小年代的奢侈品」、「果然是苗栗國，連物價都這麼與眾不同國度」、「這家真的CP值超高啦！便宜又好喝」、「豆花25元也很少見了，我去買的基本最少也都35或40元了」、「奶茶和珍奶都20元，加珍珠不用錢呀！」

另有在地人透露，這間古早味的飲料店在苗栗玉清宮附近，老闆真的超佛心，現在一杯只要10元的珍奶可能「絕種」了。

（中時新聞網 何立雯）

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