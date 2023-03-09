門檻低於想像！退休月領4.3萬這樣存

台灣在2025年將進入超高齡社會，弘道老人福利基金會日前針對50到64歲的「熟齡族」做調查後發現，逾8成的熟齡族認為退休金要準備5百萬元以上，3成以上認為退休金要有千萬，整體調查平均預估需準備的退休金為837萬元。

若以837萬、國人平均餘命81歲計算，從65歲至81歲共16年，相當於每月需求金額4萬3,594元。以勞動部去年公布資料，65歲以上勞工目前請領勞保年金加勞退金，中位數是2萬3075元。扣掉勞保與勞退的挹注之後，等於每月退休金還有2萬519元的缺口，總計16年下來缺口394萬元。換句話說，國人認為退休所需的837萬元金額，扣掉政府勞保勞退年金給付，需自行籌備的金額為394萬元。

預估需準備的退休金額有區域差異

弘道老人福利基金會調查也顯示，居住在不同區域的熟齡族群，對退休後預估要準備的金額也有區域差異，北部區域認為整體退休金要到908萬元，中部則是要822萬元，南部772萬元，東部與離島則是764萬元。

若退休金準備不到5百萬元，是否可能淪為「下流老人」？弘道基金會執行長李若綺表示，重點在於是如何管理所擁有的資產並過適合的生活，每個人可以依照自己有的資產來做安排。

不過，若對照行政院主計處的統計，國人每月人均花費為2萬5513元，對比4萬3594元的需求目標，有超過1萬8千元的空間，凸顯民眾有備用金意識，考量長照、醫療甚至緊急意外等支出，才會拉高退休門檻。

弘道調查顯示，熟齡族最擔心長照費用的支出，醫療支出居次，緊急意外支出則排第3。很多熟齡族群擔憂老後失能的問題，健康維護則可以預先做準備，包含定期運動等。

（旺得富理財網 王順泉）

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