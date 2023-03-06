沒存1千萬不敢退休？專家親自解答了

退休要存多少才夠？根據弘道基金會調查顯示，50至64歲熟齡族自認存款要有837萬才能安心退休。台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱指出，準備多少退休金當然要看年紀與需求，但會建議40歲之後就應提早準備，可先試算老年需要準備的退休金額，再來規劃可配置的資產與理財方式。

弘道調查顯示，超過8成的熟齡族認為要準備500萬以上才能退休，甚至有3成左右的民眾覺得要1,000萬才夠，平均下來，普遍認為要擁有837萬才能安心退休。

若以837萬、國人平均餘命81歲計算，從65歲至81歲每月需求約4萬3,594元，以勞工為例，若扣掉勞保平均領1萬8,209元及勞退平均1萬9,573元，每月缺口約5,812元，總缺口為112萬，代表超過百萬要另外準備。

此外，若再對照行政院主計處的統計，國人每月人均花費是2萬5,513元，對比4萬3,594元的需求目標，有超過1萬8千元的空間，突顯民眾普遍有備用金意識，考量長照、醫療甚至緊急意外等支出，才會拉高退休門檻。

今周刊報導，台北富邦銀行資深副總經理吳薏菱則建議選擇風險較低、可產生穩定金流，甚至能因應未來通膨的金融商品，「我們比較強調的是持續性做投資，不要進進出出，越早開始，累積得越好。」

吳薏菱說，中壯年用在家庭上的開銷較大，但仍鼓勵每月撥出一點小錢做定時定額的投資，2千至3千元也可以，「不要想著太高的報酬，但就是為將來退休做準備。」

至於長照部分可搭配保險，假設未來退休金有40%配置在長照，60%用於生活上，也可以在年輕時提早布局，吳薏菱強調，「大家以為2,000、3,000元不算什麼，累積20～30年也是一筆不小的收入！」長期下來，複利效果將會相當驚人。

（中時新聞網 郭宜欣）

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