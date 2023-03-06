4星座男越愛老婆越帶財 事業會起飛

能找到攜手共度一生的伴侶，是許多人都嚮往的愛情，若還能帶旺事業和財運就更好了，塔羅牌老師艾菲爾在臉書上點名，雙子男、處女男、金牛男、摩羯男在婚後如能更加疼愛老婆，不僅能讓家庭美滿，還能帶來財氣，變得越來越有錢。

1.雙子男

雙子男天生聰明，心思也很細密，雖然事業上有一番大好前景，但有時個性較於浮躁，少了點包容力，因此在婚後如好好疼愛老婆，對人生會大有幫助，不僅可補足個性上的不足，許多的困難都能迎刃而解，尤其再加上老婆旺夫，接收財氣方面自然是越來越好，收入豐盈。

2.處女男

處女男賺錢比較辛苦，要付出相當多的努力跟時間，加上完美主義有時會計較過頭，需要老婆來中和龜毛個性，才可幫助他們連結財氣，只要處女男對老婆越是疼愛，人生也會跟著越來越好，不管家庭或事業都可圓滿得意，老年之後也有享福命。

3.金牛男

金牛男的個性比較溫和丶憨厚，總是憑著直覺在做事，慢工出細活，也因此事業可能一直沒很大的起色，但金牛男如能娶到好老婆，就可幫助他們處理無法顧及的部分，例如調和人際，有了好人緣，錢財自然就能不斷流入口袋中，變得越來越有錢。

4.摩羯男

摩羯男的個性敦厚踏實，不懂得變通，年輕時容易在職場上吃虧，而在婚後，可從老婆身上截長補短，使他們更加成熟，再加上老婆的旺夫助力，形成所謂的夫妻感情好，其利斷金，連錢財都要跟著你們跑，整體運勢也將大大翻身，扶搖直上。

（中時新聞網 莊杰恩）