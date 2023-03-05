防肝癌食物 醫最推這水果 還可防三高

國際認證10大防肝癌食物 醫最推這水果：還可防三高

肝癌是十大癌症發病率第4，死亡率排第2的癌症，如何防治備受矚目。胃腸肝膽科醫師錢政弘表示，國際醫學期刊曾報導，10種天然食物可有效對抗肝癌，包括石榴、大蒜、番茄、葡萄等，他個人最推薦石榴，文獻指出，石榴或石榴汁可以改善肝功能，還可降血脂、血糖、血壓，是一種非常好的抗氧化食材。

根據衛福部的最新統計，民國110年因為肝癌死亡的人數達7970人，基隆長庚醫院胃腸肝膽科醫師錢政弘在《下班經濟學》頻道中表示，國際醫學期刊曾刊載可有效預防及對抗肝癌的10種天然食物，因這些食物可抑制癌細胞產生，讓肝癌較不易轉移，且可增加化療藥物的效果。

這10種天然食物為石榴、大蒜、生薑、番茄、葡萄、薑黃、黑醋栗、蘆筍、四季豆、巴西蘑菇。錢政弘表示，他個人最推薦石榴，一些文獻指出，石榴汁可以降低GOT、GPT指數（即肝臟損傷指數），亦即可改善肝功能，還可降低血脂、血糖、治療高血壓。

除了上述的10種天然抗肝癌食物外，錢政弘表示，有研究指出，補充維生素E可預防脂肪肝、脂肪性肝炎的發生，進而降低肝癌風險；一項長期臨床追蹤研究發現，吃維生素E含量較高的食物或補充維生素E，可降低5成的肝癌發生率。他說明，因為維生素E可抗氧化，讓肝臟較不易發炎，減少肝臟纖維化的機率，進而降低肝癌風險，「芝麻、杏仁、酪梨是維生素E含量較高的食物。」

（中時新聞網 施春美）

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