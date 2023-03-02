終點看更遠！他用烏龜存錢術存200萬網讚

存錢是理財的重要基礎，唯有克制物慾、抱持耐心才是成功存錢的不二法門。有網友分享自己存到200萬的心路歷程。原Po表示，存錢就像龜兔賽跑中的烏龜，終點應該看得更遠，自己存錢法就是慢慢存，努力賺。而他的「烏龜存錢術」也獲的許多網友讚賞表示，「蠻強的，實在的男人真帥」、「第一桶金最辛苦，後面會越存越快」。

有網友在Dcard上以「終於存到200萬，烏龜存錢術」為題，分享自己存到第二桶金的心路歷程。原Po表示，存到第一桶金時大概30歲，目前33歲，第二桶金來的比預期快，年初就領到；他也說明自己的收入情況表示，從出社會月薪30K到現在大概62K，年終都約2.5至5個月。

原Po接著表示，自己存錢速度比版上很多人慢，但他相信很多人也還在努力，所以想說不要氣餒，慢慢存一定可以達到，他認為，存錢就像龜兔賽跑中的烏龜，終點應該看得更遠，所以他存錢的方式就是傻傻存，努力賺錢。

回顧原Po存錢的不同階段，可以看見存錢基本要領；原Po表示，存到第一桶金前，每月薪水一定存2/3，假日還去兼職當家教；接著，27歲時，買了第一張六年期定存，想說固定放著也不會賠，所以挪一部份資金過去，剛好1月底到期；30歲後，每月存薪資57%，剩下用來支付生活開銷；最後，原Po表示，自己沒有太多衝動型開銷，很少網購，平常最多消費就是去便利商店買咖啡、早餐吃茶葉蛋或雞胸肉，他還附上發票App中的發票紀錄佐證。

最後，原Po表示，接下來打算求婚，和女友共築家庭、生小孩，目前正重新檢視投資理財發誓，目前已有規劃，但不知道資金該如何配比，因此請益網友，會建議先挪50、80還是100萬用來投資？是否能委外建議？

對於原Po的發問，大多數網友反倒是更加注意原Po腳踏實地的存錢精神與毅力，紛紛大讚，「當妳女友一定很幸福，認真男人最帥」、「蠻強的，實在的男人真帥」、「加油！第一桶金花了我3年，但後面真的越來越快，幾乎一年一桶。建議可以自己開始學習投資，個人是不喜歡交給別人操作」、「最近知道年薪比我高60幾萬的妹妹連我的1/3存款都沒有（才小我一歲），非常驚訝…賺多少真的跟累積多少無關」。

（旺得富理財網 李澍 ）

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