雞蛋料理中 這款蛋不利心血管與腎病患者

水煮蛋不是熱量最低 這3款更不易讓人發胖

雞蛋營養豐富，是不少人的飲食首選，一般認為，水煮蛋熱量最低，但營養師高敏敏表示，若以100公克的蛋料理而言，水煮蛋為144大卡，而茶葉蛋141大卡、蒸蛋64大卡、水煮蛋白61大卡，熱量比水煮蛋更低，但茶葉蛋因久置於滷水鍋中，鈉含量高，不利於心血管疾病、腎病患者食用。

高敏敏在其臉書粉專上表示，同樣都是蛋，若料理方式不同，熱量會大不同，她列出8種蛋料理的熱量排行榜，每份均以100克份量估算，熱量最高為炒蛋215大卡，蒸蛋為64大卡、水煮蛋白則為61大卡。

1.炒蛋（215大卡）：因滑嫩的金黃色炒蛋，需放多量的食用油，因此熱量高。

2.荷包蛋（192 大卡）：因需油煎，所以熱量不低，若加熱的溫度低，可減少水溶性維生素的損失。

3.滷蛋（171 大卡）：滷蛋的鈉含量較高，高血壓者、容易水腫的人要特別注意。

4.水煮蛋（144 大卡）：口味清淡、未加油、鹽，可保留雞蛋的全面營養。

5.茶葉蛋（141大卡）：茶葉蛋常在鍋內泡很久，維生素B群等營養易流失，顏色越深，鈉含量越高，不利於高血壓、心血管疾病和腎病患者食用。

6.溏心蛋（175大卡）：口感細滑，但因部分蛋黃和蛋清非全熟狀態，可能有細菌存在，腸胃功能不佳、免疫力差的人應少食用。

7.蒸蛋（64 大卡）：口感滑嫩、好吸收，適合兒童及長者。

8.水煮蛋白（61 大卡）：含有豐富的蛋白質，因無蛋黃，熱量低很多，適合健身者。

（中時新聞網 施春美）