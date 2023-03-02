2023麥當勞甜心卡來了 買A送B新品項曝光

麥當勞宣布，攜手LINE FRIENDS全球著名卡通IP「BT21」推出2023年「BT21 甜心卡」，將於3月15日登場的全新「BT21甜心卡」共有四款設計，分別以「薯條」、「麥克雞塊」、「蛋捲冰淇淋」與「McCafe’」為主題，每一款都有BT21角色們與麥當勞經典美味的趣味互動，預料將是喜愛麥當勞或BT21的消費者收集的標的。

台灣麥當勞自2007起，每年推出買A送B的「甜心卡」，至今邁入第16年，被麥當勞粉絲稱為「神卡」，消費者只要於麥當勞餐廳出示「甜心卡」，即可一年內、不限次數享有買A區產品，送B區產品」的優惠。2023年最新「BT2「1甜心卡」可使用至2024年3月31日，每張優惠價39元（原價49元），最快用一次就可回本。

為持續提供消費者多元且划算的美味選擇，麥當勞3月15日開賣的「BT21甜心卡」，A區新增金黃地瓜條、雙倍OREO冰炫風及熱蜂蜜奶茶，B區的小杯熱紅茶與小杯熱奶茶則升級為中杯。「BT21甜心卡」共有4款卡片設計，包括KOYA與TATA降落麥克雞塊的「迫不雞待紅款」、CHIMMY與SHOOKY嗨開薯條趴的「心有所薯黃款」、MANG和COOKY在蛋捲冰淇淋上滑雪的「就愛冰紛綠款」，以及RJ與VAN享受McCafe’咖啡的「想入啡啡藍款」。麥當勞強調，「BT21甜心卡」每一款合作設計都值得收藏，不只超萌、超療癒，更是超值享用麥當勞的必備省錢神器。

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