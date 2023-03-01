水情拉警報！高雄8日起實施夜間減壓供水

南部降雨持續不佳，水情拉警報！旱災中央災害應變中心1日正式成立，當天下午6時由指揮官、經濟部長王美花，邀集相關單位開會後，鑑於高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，會中決定高雄地區自8日起，由水情提醒的綠燈，轉為減壓供水的黃燈。

為因應後續南部春雨偏少及晚梅的可能性，經濟部已協請高雄市政府、台水公司、水利署積極趕辦「2023年穩定南部供水抗旱計畫」，採取強化區域調度、增鑿54口抗旱水井，及提升既有淨水場處理能力等措施，務必4月底前，完成增供每日13.6萬噸的水量。

王美花1日邀集行政院災害防救辦公室、國家科學及技術委員會、交通部、教育部、行政院農業委員會、環境保護署等中央單位及地方政府，召開第1次工作會報。會中各單位研商評估，高屏溪流量已降至每秒7.4立方公尺，加上預測未來一季降雨偏少機率高，決定高雄地區，自8日起，由水情提醒的綠燈，轉為減壓供水的黃燈。

王美花表示，去年南部地區降雨量是近30年來最低，經濟部同年8月16日即啟動防旱作業，同年11月24日成立旱災經濟部災害緊急應變小組，在南部地區各縣市政府及相關單位努力下，提前部署、有效管控，全國節水成效達到6.6億噸，超過一座曾文水庫蓄水量，讓有限的水資源作最有效利用。

目前政府前瞻水環境建設，已加大力度執行伏流水、再生水、區域調度，及人工湖等多元水資源開發成效，也已展現。以目前高屏堰每秒7.4立方公尺同等流量的水情規模，在2015年旱災時，高雄地區早已宣布要實施分區輪流供水，而目前高雄地區仍能穩定供水，顯示政府近6年來所完成的水資源建設，已有效提升供水韌性。

不過，考量中央氣象局預測未來一季降雨偏少機率大，經共同討論後決定，高雄地區自8日起，水情燈號調整為減壓供水的黃燈，加大力道採取進一步節水措施。

台電公司也密切與水利署合作，水庫發電尾水充分提供民生、產業及農業使用，並在下游堰壩蓄存，讓每一滴水資源均能發揮最大效益，完全不浪費。

目前枯水期，正是抗旱最關鍵時刻，王美花特別感謝台南市內的科學園區及工業區，除自主節水達7～9％，也指示國科會、工業局、加工出口區管理處及台南市政府加強輔導廠商以節水10％為目標。

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