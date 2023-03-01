93％畢業生不升學卡位職場 最嚮往科技業

疫情之後，企業開始加速徵才，要迎戰回流人潮，人力資源行情持續看好。據求職網最新調查顯示，疫情消退加上學歷貶值效應，應屆大學畢業生選擇直接進入職場的人比例高達93%，選擇繼續進修的只有5.9%；在眾多求職選項中，大學新鮮人最嚮往的企業按產業分別由台積電、國泰金與長榮集團拔得頭籌，其中台積電在高科技產業中，連續10年穩坐新鮮人首選。

yes123求職網今（1）日公布最新職場調查統計。該統計顯示，高達93%的應屆畢業生或是今年剛退伍的新鮮人決定先進職場卡位，只有5.9%的人選擇繼續進修，另外，卡位職場的現象在碩博士班畢業生中比例更高，有97.3%的人選擇進入職場打拚。

yes123求職網發言人楊宗斌分析，隨著疫情趨緩，徵才進度也逐漸回到正軌，加上學歷貶值的效應仍在，大多數新鮮人都選擇優先找工作。

進一步來看，大學新鮮人畢業後最想去哪，yes123求職網按傳產、高科技產業和金融業等三類別進行統計。在可複選情況下，傳產中，大學生最嚮往的前五名企業分別是「長榮集團」占22.4%，「誠品」占21.8%，「台灣高鐵」占21.3%，「中華航空」為18.6%，以及「統一集團」占18%。

高科技產業方面，把「台積電」列為首選的占42%，「中華電信」居次占35.5%，「鴻海」排第三占34.6%，「聯發科」占27.6%，以及「華碩」占27.2%。

至於金融業依序則為國泰金占31.2%，「富邦金」占30.7%，「中信金」占29.7%，「玉山金」占27.8%，以及「臺灣金控」占25.3%。

從上述調查可見，成立時間相對悠久的企業相對受到大學生的歡迎，像台積電在高科技類別中，已經連續10年位居新鮮人首選，長榮跟國泰金也都是2連霸。

展望疫情後的人力市場趨勢，楊宗斌表示，許多企業開始轉型，隨著元宇宙、AI、5G、區塊鏈、金融科技等應用起飛，不少公司都盼能網羅更多網軍世代，並外，不論是擴編、重組、補充新血還是汰弱留強，疫情後不少企業也開始接受「先報到、後當兵、再任職」的模式，這也有助畢業生更快找到工作。

（旺得富理財網 李澍）

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