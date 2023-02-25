出國機票狂漲! 達人推飛這些地方票價親民

新冠疫情進入第4年，大眾生活幾已復常，觀光業終於盼到復甦時機，腳癢想出國的市井小民看到國際機票價格仍不免縮手。美國媒體報導，今年春夏國際機票價格以葡萄牙、愛爾蘭、希臘、美國佛羅里達州與夏威夷最為親民，亞太票價則比疫前爆漲5成，令人咋舌。

美國有線電視新聞網23日報導，業界預期今年春季假期與暑假旅遊市場熱絡，國際航班需求將大於供給，飛往亞太地區的國際航班機票價格已明顯大漲。

旅遊網站Hopper經濟學者伯格（Hayley Berg）分析，今年國際航班機票整體價格不僅比疫情爆發前的2019年還高，也比去年貴，其中以飛往亞太票價漲勢最驚人，她以「爆漲」形容亞洲這波票價反彈，「與2019年相較，亞洲機票價格漲約5成，部分時節漲幅可能更高」。歐洲機票漲15%，相對親民。

亞洲是全球最後大幅解除防疫限制、重開邊境的地區，此前國際旅客無法到訪，解禁後訂票需求遽增。英國旅遊業者Flight Centre統計，從英國飛馬來西亞、越南的訂票量，比起去年初兩國尚未開放外國旅客入境之際，爆增逾22倍。往越南經濟艙票價逐年增25%，這還只是Flight Centre熱門目的地之中票價最便宜的去處，往泰國票價已漲50%，赴紐西蘭票價陡增81%。

所幸一片漲聲之中仍有好康情報。旅遊網站Going創辦人基斯（Scott Keyes）推薦小資族飛歐洲、尤其葡萄牙與愛爾蘭，美國的夏威夷州、佛羅里達州也是近幾年票價低廉的旅遊勝地。

基斯說，長途飛行最好分拆航程，例如，美國飛往希臘首都雅典的票價有機會低於500美元（將近新台幣1萬5400元），到了雅典再找國內航班或搭渡輪轉赴目的地小島，就能享受地中海島嶼風情之旅，「把直飛改成轉機一次，機票錢可大省1,000美元（將近新台幣3.1萬元）以上」。

伯格提醒，周五、周六出發航班票價最貴，星期一離境的相對便宜，例如今春美國飛歐洲選周一出發可省2成左右，美國國內線省更大，周間日航班可省33%。

文章來源：Some airfares are up by 50%. Here’s how to find savings

（ 中時新聞網 栗筱雯）

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