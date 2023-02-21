228連假出遊怕塞車？6大地雷路段出爐

228連假4天吸引民眾出門旅遊，公路總局預估6大塞車地雷路段，包含台9線蘇花路廊、台9線南迴公路、台1線水底寮到楓港路段、台61線鳳鼻到香山路段、竹南路段及中彰大橋路段。

中市》北上走國4 避免車潮

今年228連續假期從2月25日放假至28日，估計會有返鄉及出遊車流，台中市交通局長葉昭甫表示，由春節期間高快速公路交通狀況觀察，經台74走國4往北的行車時間比走國1約可節省5至10分鐘，建議市民北上出遊改走國4，避走車潮容易壅塞的豐原及大雅交流道，也鼓勵民眾多搭乘公共運輸安心旅遊，減少陷入車陣的困擾。

交通局表示，228連假疏運期間（02月24日到3月1日）高鐵目前規畫加開183班次列車，總計6天提供1039班次列車，台鐵則規畫全線加開各級列車共112班次，國道客運業者也將視情形加開班次。

交通局指出，國道2月25日至28日通行費將採單一費率，每日0至5時雙向暫停收費，國道中部路段交通部高速公路局將彈性增加開放國道1號（豐原至台中路段）路肩行駛時段，預計2月25日至28日7時至24時開放豐原-大雅（168K＋300到173K＋750）南下及大雅-台中（174K＋740到178K＋150）南下路肩，另外，大雅交流道匝道（台中方向）北上維持例行性開放，大雅-豐原（北向）路肩則因大雅系統交流道工程無開放路肩。

市府也與高公局透過區域協控機制，將視國道主線與地方道路車流狀況，機動調整路口號誌時制，以提升交流道周邊道路行車效率，228連假國道中部路段詳細疏運措施，民眾可上交通部高速公路局網頁 查詢。

葉昭甫補充，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，市府配合交通部公路總局實施「112年二二八連續假期公共運輸優惠措施」，2月24日0時至2月28日24時期間，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市區公車享有基本里程免費，持電子票證搭乘台中市台灣好行路線11路半價優惠。

台中市政府交通局統整228連假相關交通疏運資訊，提供給民眾參考。圖／交通局提供

（中時 張亦惠）

高市》留意駁二、旗津、壽山動物園周邊流量

228連假將至，高雄市交通局今天公布車流預測，連假首日25日市區幹道流量較高，26、27日熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10%。

交通局今天新聞稿表示，依據過往數據整理今年228和平紀念日連續假期25日至28日的車流預測，連假第1天25日將出現返鄉車潮，市區幹道流量較高。

此外，高速公路周邊幹道車多時段，包括東向往國道方向，每天上午10時至12時及下午3時至7時；西向往市區方向，每天上午10時至12時及下午4時至8時。

旅遊高峰則為連假第2、3天的26、27日，熱門景點包含駁二、旗津、壽山動物園等周邊流量約較一般假日增加10%。

交通局預估各景點熱門旅遊時段，包括壽山動物園每天上午10時至12時及下午2時至5時。駁二、西子灣、旗津每天下午2時至8時。旗山、美濃每天上午11時至12時及下午3時至6時。

佛光山、佛陀紀念館每天上午10時至12時及下午5時至8時。市區大型購物中心如義大、巨蛋、夢時代、義享天地等，則為每天上午11時至下午7時最熱門。

交通局表示，熱門觀光景點周邊停車空間易滿場，為避免塞車、停車問題，建議連假期間多利用公共運輸。也可利用「高雄市即時交通資訊網https://traffic.tbkc.gov.tw/」查詢連假期間市區路況，提前了解各地交通疏導措施。

（中央社）

地雷時段：27日下午至28日全天

交通部公路總局今天表示，228連續假期從2月25日起至2月28日，預估主要旅次將以觀光旅遊為主，省道主要幹道及各地觀光風景區將出現車潮。

公路總局預估，2月24日下午至2月25日上午將有返鄉及出遊的中長途車潮，返回工作地車潮尖峰落在2月27日下午起至2月28日全天。

有關省道主要幹道易壅塞的路段及時段，包含台9線蘇花路廊南向2月25日上午7時到下午1時、北向2月28日下午1時到晚間11時；台9線南迴公路往屏東2月27日下午3時到晚間7時；台1線水底寮到楓港路段南向2月25日中午12時到下午5時、北向2月26日下午4時到晚間6時、2月27日下午5時到晚間9時及2月28日下午3時到5時。

台61線鳳鼻到香山路段為南向2月24日下午5時到晚間7時、2月25日上午9時到下午2時及2月26日上午9時到下午2時；北向2月24日下午5時到晚間9時、2月25日上午10時到下午1時、2月26日下午3時到晚間9時及2月27日下午3時到晚間9時。

台61線竹南路段南向2月25日上午10時到下午1時、北向2月27日下午3時到晚間9時及2月28日下午3時到晚間9時；台61線中彰大橋路段南向2月25日上午10時到下午1時；北向2月27日下午3時到晚間6時及2月28日下午4時到晚間6時。

公路總局指出，台9線蘇花路廊將實施時段性禁行21噸以上大貨車（含砂石車）及大客車優先行駛措施（含蘇澳地區分流措施、蘇花改路段開放大客車通行路肩，及崇德路段大客車優先道等）；台9線南迴公路瓶頸路段則實施2車道縮減為1車道漸變措施，以維持車流順暢。

台61線西濱快速公路針對鳳鼻到香山路段及竹南路段，已分別規劃2處及6處平交路口封閉措施，並配合高速公路局於2月27、28日每日上午12時到晚間9時封閉西濱交流道北上入口匝道，導引用路人依指標行駛台61線北上至香山交流道銜接國道3號。

（中央社）

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