境外空污襲來 北部、高屏空氣品質亮紅燈

氣象局長鄭明典今天呼籲嚴重的境外移入空污事件，晚上關好門窗、不要淋雨；據環保署監測，晚間10時9測站空氣品質達紅色警示等級，8處在北部、1處在金門，北北基就占了6處。

中央氣象局長鄭明典晚間在臉書呼籲，雨不夠，髒空氣進來了，晚上門窗關好，不要出去淋雨；並強調這是「嚴重的境外移入空氣污染事件」。

據行政院環境保護署空氣品質監測網，晚間10時，全台已有9測站空氣品質達紅色警示等級，其中北北基地區就占6處、桃園2處、金門1處；而中部以南大多呈現橘色提醒等級。

環保署表示，明天東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，東北風挾帶境外污染物南下影響台灣，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

環保署預估，明天花東空氣品質為「良好」等級；北部、竹苗、宜蘭及馬祖、澎湖為「普通」等級，竹苗以北局部地區短時間可能達橘色提醒等級；中部、雲嘉南及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南局部地區短時間可能達紅色警示等級；高屏為「紅色警示」等級。

環保署說，21日持續受東北季風或大陸冷氣團影響，中南部地區位下風處，污染物易累積，彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度；22日至25日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。

高屏空氣品質仍亮紅燈 環署協調燃煤電廠減排

環保署表示，截至今天下午4時，高屏、金門空氣品質仍亮紅燈；針對境外污染物移入，協調台電及民營燃煤電廠減排，昨天至今天中午，換算下來減少約新北市15天需電量的排放量。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，這波境外污染物自昨天中午開始影響台灣空氣品質，最北端的富貴角站PM2.5（細懸浮微粒）小時濃度達93微克/立方公尺，由北往南傳輸至中南部，西半部空氣品質多為橘色醒等級，局部地區達紅色警示等級。

環保署指出，下風處的南部地區風速較弱及金門地區受到中國沿海污染物影響，多為橘色提醒到紅色警示等級；根據空氣品質監測網，今天截至下午4時，高屏、金門空氣品質仍然呈紅色警示。

環保署表示，在這次境外污染事件中，已先協調台電及民營燃煤電廠減少燃煤發電，台中、麥寮、興達及協和等電廠從昨天到今天中午12時，已降載電量達2.6億度，換算硫氧化物減量77.3公噸，氮氧化物減量75.1公噸，懸浮微粒減量2.3公噸，約等於以燃煤機組提供新北市（160萬戶）15天所需電量造成的排放量。

此外，基隆市、嘉義市、台南市、屏東縣以及外島的金門縣陸續成立府級指揮中心統一調度應變，新北市、台北市、桃園市、雲林縣、嘉義縣、高雄市及澎湖縣等縣市則成立應變小組進行應變。

其中，台中市除了與新北市、新竹市及宜蘭縣共查獲11件露天燃燒案件外，也啟動了中部7縣市聯合稽查行動；彰化縣針對2家違法工廠依空污法加重處分；雲林縣要求六輕園區內各廠減排降載；高雄市針對大型營建工地及工廠進行查核；屏東縣則由環保與河川主管單位共同針對高屏溪裸露地加強改善。

環保署預估，明天持續受東北季風或大陸冷氣團影響，環境風場為東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積；彰化至雲嘉南沿海地區因風速較強，可能引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。22日至26日環境風場為東北風至東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件普通，雲嘉南以南位於下風處，污染物易累積。

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