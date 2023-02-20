台灣職籃20年首見 永豐銀T1明星賽將登場　

永豐銀行再掀國內籃壇狂熱！繼冠名贊助T1聯盟所屬的桃園永豐雲豹籃球隊後，永豐銀行20日重磅宣布，冠名贊助由T1聯盟主辦的「永豐銀行T1聯盟明星賽」，也是台灣籃壇近20年首場職業籃球明星賽，期待鼓勵聯盟各隊球員彼此切磋球技、激發無限潛能，進一步帶動國內體育風潮。永豐銀行T1聯盟明星賽將於2月28日在台北和平籃球館熱鬧登場，獻給球迷一場無與倫比的籃球盛宴。

永豐銀行T1聯盟明星賽分為「Team Infinity」及「Team Beyond」二隊，透過球迷與專業人士票選出賽球員名單，其中桃園永豐雲豹籃球隊三位球員－「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、艾夫伯（Michael Efevberha）及盧捷閔共同入選，霍華德更以近5萬張球迷票榮登人氣王寶座；活動當日除明星賽外，也包括三分球大賽、灌籃大賽等附加賽事，霍華德預計將參加三分球大賽及出任灌籃大賽評審，精彩可期。永豐銀行表示，期許透過各隊好手的頂尖對決，帶動國內運動風氣更加沸騰。

提倡全民運動風氣亦結合金融創新，永豐銀行表示，旗下推出以桃園永豐雲豹籃球隊球員－霍華德為主題的「DAWHO現金回饋Debit卡」與「永豐SPORT卡」套卡，永豐SPORT卡搭配汗水不白流APP可串接個人運動、消費與金融服務，讓卡友同時擁抱財富與健康。

除支持職業籃球賽事外，永豐銀行指出，旗下連續四年贊助政大雄鷹籃球隊協助優秀學子均衡發展；贊助中華民國足球協會支持國內各年齡層賽事；贊助「世界霹靂舞公開賽」力挺青年舞進奧運殿堂；2022年則獲教育部體育署頒發「體育推手獎」肯定永豐銀行熱心推展體育、發揚運動價值。

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