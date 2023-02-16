網購包裝減量規定正式公告 7/1起實施

為強化我國網購包裝管理方式，環保署16日公告「網際網路購物包裝限制使用對象及實施方式」，7月1日生效。

環保署表示，所有網際網路零售業網購包裝材料不得使用含聚氯乙烯(PVC)材質；紙類包材90%以上回收紙含量；塑膠包材摻配25%以上再生料。其中，資本額5,000萬元以上或自有到店取貨據點數達300以上之中型業者，亦須符合商品重量分級規定；資本額1億5,000萬元以上或自有到店取貨據點數達500以上大型業者，須再符合年度減量目標及成果提報等相關規定。

近年來受疫情影響及消費者習慣改變，我國零售業網路銷售金額逐年攀升，從106年2,283億元成長至110年4,303億元，約使用2.2億個網購包裝，產生約5萬公噸包裝廢棄物，相當可觀。環保署考量近三年網購包裝國際管制趨勢，及網路購物持續蓬勃成長，網購商品之包裝材使用，應採取減少廢棄物之必要措施，爰訂定本公告。

環保署希望從源頭減少使用及妥善資源回收，可節約自然資源使用，減少廢棄物產生，並減輕對環境負荷。若業者配合本公告納入包裝出貨標準作業程序，投入綠色消費網購服務模式，將可減少包裝採購成本，有提升企業形象及國際競爭力，一同達成2050淨零排放目標。

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