劉文正沒死！夏玉順突改口「還在人間」

一代巨星、男神始祖劉文正淡出螢光幕30多年，昨(15日)前經紀人夏玉順受訪承認劉文正去年生日11月前已經過世，並稱死因是心肌梗塞，但隨即有劉文正友人駁斥，並稱前一天才跟本人通話。然而強調自己所言不假的夏玉順今逆轉改口，接受媒體訪問表示劉文正還在人間，但因為有許多人捧著大把鈔票請他復出，所以劉文正才請他發布烏龍死訊。對此，本報記者正在連繫夏玉順確認真相。

劉文正過去叱吒演藝圈多年，曾蟬聯3座金鐘獎最佳男歌星獎，1991年他結束飛鷹唱片，移居美國定居，從此消失在螢光幕前，多年來外界也從未親眼目睹過劉文正本人，更讓劉文正近況成為大眾追蹤的焦點，昨夏玉順受訪表示，劉文正去年70歲生日前病逝，並已經求證家人。

未料，另有媒體報導，過去和劉文正同為新加坡飛鷹唱片老闆的一名當地媒體人否認此事，並稱前一天才跟劉文正通話，夏玉順當時表示：「我是希望他真的活，我替他高興，我怎麼會發假消息呢」，並稱莫名其妙，人真的走了，更罵對方就是個小混混，愛唱反調。

據《ETtoday星光雲》報導，夏玉順今態度大轉承認沒說真話，表示是因為最近大陸又有人出價20億邀劉文正辦巡演，他不願意，便跟夏玉順談好發烏龍死訊，免得又有人打擾他退休生活，要求他復出面對鏡頭，而這樁「死而復活」的鬧劇傳開，再度引起網友譁然。

PTT上網友更紛紛表示：「伊能靜白哭了」、「這是在演哪一齣」、「可不可以罰他錢，NCC在幹嘛」、「媒體緬懷影片應該快做好了，現在…」、「就當他死了吧，他只想過平凡人生」。

（中時新聞網 蔡曉婷）