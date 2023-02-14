星雲舍利子遭控淘寶貨？ 佛光山火速回應

佛光山開山星雲大師13日經荼毘（火化）儀式，弟子發現無數顆舍利子，並拍下照片，但14日傳出網路謠言，指星雲大師舍利子為大陸淘寶賣的礦石，佛光山強調，保證佛光山提供的照片是真實無誤，且有保留原始檔案。

佛光山指出，媒體應去求證，網路所傳的淘寶貨是哪一家大陸公司推出的，以及真實的網路連結，或去找PO出此傳言的「只是堵藍」臉書的臉主求證，他所公布的照片來源為何？且該臉書網頁的一向言論立場與背景為何？

星雲大師於2月5日圓寂，享耆壽97歲。佛光山昨日舉辦圓寂讚頌典禮，5萬名信眾跪拜送別星雲大師。弟子們昨天晚間8時許迎回星雲大師的骨灰，在佛光山萬壽園引道跪迎的僧俗二眾超過上千人。

（中時 林瑞益）



整理星雲法師遺骨 佛光山證實有舍利子（3） 佛光山14日表示，星雲法師遺骨中有很多小舍利子。圖／佛光山提供

醫療團醫師曝真相

佛光山星雲大師圓寂、荼毘（火化）後驚見許多舍利子，引發社會熱議。高雄長庚醫院星雲醫療團、腎臟科醫師吳建興強調，星雲生前是糖尿病合併腎臟衰竭，沒有腎結石的問題，醫學無法解釋舍利子的現象，呼籲外界把隱私留給星雲，不要在舍利子上再做文章。

吳建興本人昨天曾親自出席在星雲佛光山的圓寂讚頌典禮，他表示，高長專責照顧星雲的團隊照顧大師已12年，後來星雲腎臟病情惡化至必須洗腎，他3年前開始接手照顧。

「這是大師的隱私！」吳建興強調，醫學無法解釋舍利子現象，星雲是糖尿病合併腎臟衰竭，與腎結石完全不相關。他只能透露，星雲做過這麼多次的腎臟超音波檢查，都沒有結石。

（中時 袁庭堯）

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