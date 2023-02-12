資產逾千萬 調高信用卡額度遭退件關鍵曝

資產1,500萬 調高信用卡額度遭退件 補一圖換銀行道歉

身價1500萬的人，若依現在行情，雖不到金字塔頂端，但和許多上班族相比，也算資產雄厚。一名網友表示，他某張信用卡額度7萬元，申請調升額度並提供財力證明後，遭銀行退件，氣得他再補一圖，結果馬上換來銀行客服致歉。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，說持有該張信用卡近30年，額度7萬元始終沒調過，但他仍習慣所有支付都綁定這張卡，直到最近遇上需要刷一大筆金額卻額度不夠的問題，才向銀行反映想調整額度。

原PO附上500萬存款，以及股票價值逾1000萬的財力證明，不料遭銀行退件，請他再補其他資料。原PO相當不滿，直接回圖嗆「本來是懶得設定其他卡，現在我花點時間綁定別家銀行了，我也知道你們不缺一個客戶，我就是爽」。

銀行客服收到圖後，隔天馬上打電話來道歉，說不用補件了；原PO下定決心，直接拒絕對方。

貼文一出，網友意見不一，有人覺得銀行欺人太甚，「說要剪卡了才會認真談」；也有人覺得額度高不見得好，「給多少無所謂，我在意的是循環利息」。

專業人士指出，銀行還是會看DBR（Debt Burden Ratio），也就是所謂的負債比，一般來說是抓月收入的22倍，也就是信用額度（含信用卡、信貸）不能超過平均月收入22 倍。

（中時新聞網 王嘉慶）