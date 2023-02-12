人妻大學就兼職這副業 35歲已月入700萬

35歲人妻賺翻！副業月入700萬：每天工作4小時

大多數人都嚮往賺到足夠的錢早日退休，一名媽媽從大學開始便將攝影作為副業培養，即便當時是全職大學生，每周仍工作超過40個小時，如今經營一家婚紗攝影及教育公司，月收入約24萬美元（折合新台幣約724萬元），每天還只工作4小時。

CNBC報導，現年35歲的Katelyn Alsop是婚紗攝影和教育公司Katelyn James Photography創辦人，財務長就是她的丈夫，現在已經成為一名百萬富翁，迄今已教過逾10萬名學生攝影。

兼職攝影師的第一年，當時Alsop是一名全職大學生，但每周工時超過40小時，且費用不高，6小時的拍攝和剪輯只拿750美元。之後隨著所學越多，收取的更高，終於在2013年達到六位數。

Alsop說，她很幸運有一名教導她的老師，對方是她婚禮的攝影師。同時她也報名線上課程、研討會，並免費幫人拍攝充實她的作品集。之後因為價格太高，她開始在個人網站上分享所學，也逐漸意識到線上攝影教學能夠成為一項可發展的業務。

漸漸的，在人們口耳相傳及社交媒體的運作下，Alsop的電子信箱湧入7600位慕名學習的攝影師，之後設計練習簿，並在朋友的幫助下錄製和編輯課程內容。2015年11月，她和丈夫開始了線上培訓計畫，教人如何剪輯並簡化工作流程，課程費用397美元，比大學攝影課還便宜。

最一開始，Alsop將目標銷售額訂在1.5萬美元，結果第一天進帳高達16萬美元。直到2022年，每個月收入已經來到24萬美元，但其中有80%再投入業務中，每天只工作4個小時，一年接4場婚禮拍攝，每月收入約有23萬美元來自線上課程和教材。

（中時新聞網 蔡宗倫）