曾入選百大伴手禮 宜蘭百年鳳鳴羊羹停業

花蓮、蘇澳特有名產，具有百年歷史的羊羹老店「鳳鳴蘇澳羊羹」，礙於無人繼承，遂於過年前在門口貼上「百年老店停業」，不少在地老饕感到惋惜！第三代翁瑞毅表示，身體健康每況愈下，兒子雖有短暫傳承，但又回到原本工作崗位，尊重小孩決定，只好忍痛停業，希望大家能永遠記得羊羹Q彈的好滋味。

民初清朝、日據時期就引進台灣的傳統美食羊羹，為宜蘭在地人小時候的童年回憶，每次看到羊羹都很開心，就像在品嘗日本的和果子一樣，口感Q彈、甜而不膩，再搭配一杯熱茶，簡直絕配！「鳳鳴蘇澳羊羹」迄今超過百年歷史，始終保有傳統風味，口味多樣化，有清茶、紅豆、金柑等，自用送禮兩相宜。

第三代、現年近80歲的翁瑞毅表示，年輕時在台北有份穩定的工作，身為家中長子，又不捨爸爸的老字號消失，便辭掉工作返鄉接捧他的衣缽；翁瑞毅不僅保留第一代日本師傅流傳下來的紅豆口味，還改良加入現代人喜愛的茶口味，散發濃濃茶香，甚至研發羊羹年糕，常常一上架就被一掃而空。

從翁瑞毅眼中看到一絲絲不捨，他說，這家店超過120年的歷史，從爸爸翁鳳鳴的師傅開始，傳承到他這一代，但年事已高，身體健康每況愈下，做了多次心導管手術，已沒有足夠體力再開店了；手藝雖有傳承給一對兒女，他們終究喜歡原本的工作，一切尊重他們。

翁瑞毅談到往年時，又充滿自信的說，羊羹在台灣算小眾食品，不像在日本銷路這麼好，但傳統做羊羹的全台只有蘇澳跟花蓮，加上我們使用冷泉製作，口感特別Q，時常在台灣百大伴手禮上榜。他感嘆，現在食品多樣化、競爭越來越大，月營業額少了之前全盛時期40萬元的一半，希望大家不要忘記他做的好滋味。

南方澳在地人柳小姐表示，擔任茶道的助理，超推靜岡抹茶跟百年老店羊羹的組合，上課時常買跟同學分享，到最後同學都自己去鳳鳴店裡採購，收掉真的覺得很可惜！她笑說，「我是觀光餐飲科的，不然我來接好了」；可見有多不捨老闆停業。

（中時 吳佩蓉）

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