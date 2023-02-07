高薪工作哪找?符合5條件 這行年終10萬起

正值年後轉職潮，日前有網友在批踢踢發問「奇怪，高薪工作到底哪裡可以找？」不少網友回覆，只要選對產業高薪並非天方夜譚，若是進科技業「年終10萬是基本」。但想擠進科技業窄門並非易事，1111人力銀行表示，若具備五大條件，將會比較容易受到業界重用。

1111人力銀行發言人黃若薇分析，根據證券交易所曾經公布上市公司非主管職員工的薪資統計結果，在前25名企業中，幾乎有一半以上被半導體產業包辦，而員工股票分紅制度亦是台灣科技業行之有年的留才、攬才的方式，透過有感的分紅獎金來留住優質員工。

然而想擠進科技業窄門並非易事，根據1111調查普遍要具備優秀外語能力（72.6％）、程式設計功力一流（52.0％）、配合度高（51.7％）、擁有碩博士學歷（39.9％）以及擁有領導團隊經驗（26.6％）等五大條件，將會比較容易受到業界重用。

黃若薇表示，隨著經濟活動逐漸回復正常步調，求職者轉職意願大增，截至 1月31日網站開啟履歷數達158萬筆，創下歷史新高記錄。根據資料庫顯示工作機會數60.1萬，其中「科技資訊業」相關工作機會近6萬筆。

黃若薇表示，隨著物聯網、人工智慧、網路資安、電子商務、元宇宙、區塊鏈的興起，具有相關背景的人才更顯搶手，科技業正面臨人才荒之際，即使不是理工系所畢業，只要具備跨領域能力，依然能夠受到人資青睞。

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