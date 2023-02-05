兔年元宵補財庫快把握 招財3步驟大曝光

兔年補財庫快把握！元宵招財3步驟、錢母DIY…但踩雷1事恐衰整年

一年一度的元宵節今（5）日登場，吃湯圓、看花燈之餘，別忘了補財庫旺好運。農曆正月15日又稱為「上元節」，是1年的首個月圓夜，能旺整個上半年的財運，綜合5大專家建議，一文鎖定祭拜步驟、禁忌、吉時方位與開運秘招，甚至還能自製發財金，輕鬆爽賺一整年。

1.求神祭拜補財庫：小孟老師在臉書分享，當天前往主祀天官大帝或財神、土地公廟祭拜時，除要自報姓名住址後再祈求賜與財富，也要準備1枚紅包袋，內裝168、668或888等吉祥數字的金額置於供桌；民俗專家楊登嵙建議，供品可準備三牲、水果及補財庫專用的金紙，家中如無法擺設案桌，也可前往廟宇祭拜。

命理師謝沅瑾指出，參拜、點財神燈時，還可準備花生、開心果、桂圓等脫殼類的食物當供品，除取寓意好事發生，也代表脫去衰運，個別生肖的參拜時辰，最好挑選不會對沖的時間。

2.5財神位與2吉時：易經理財專家陶文透露可提升整體運勢的2個吉時與方位，分別是巳時（上午9點至11點），選擇東北方、正東方與東南方；還有亥時（晚間9點至11點），方位為東南方、正南方與西南方，適合布局家中風水或外出參拜。

楊登嵙則指，發財金祭拜後可置於5個「財神位」，包括家中或辦公室南方、隨身攜帶、客廳斜對角「藏風聚氣」的「財位」、保險箱、神龕上等地點，即可帶來財運。

3.10大禁忌，踩雷1事觸怒神明：元宵節又稱小過年，宜以喜慶為主，小孟老師提醒，因民間相傳獵人誤射1隻玉皇大帝的神鳥導致震怒，因此元宵當天，家家戶戶會鞭炮、點燈象徵人間已得到懲罰，當天切忌逗弄小鳥，否則會惹神明生氣，甚至招財不成反招衰運一整年。

楊登嵙則指，當天夫妻避免吵架打小孩，以免給家庭帶來霉氣，也不宜剪髮和借錢給他人、避免工具設備損壞與財物遺失、體弱或運勢差者別到荒郊野外等陰氣、晦氣重的地方；還有米缸別見底、衣服勿弄破，以及避免口出穢語或殺生。

4.發財金DIY超簡單：謝沅瑾透露，當天若想在家自製發財金，可用168元的銅板，分別是2個50元、6個10元、8個1元加水，開小火煮到沸騰，象徵一路發、二路發，財源滾滾來，錢幣擦乾後則要放在財庫裡，當招財錢母，並把財水放在西南方開運。

5.3秘招運勢再UP：命理專家雨揚老師表示，可以在元宵節的子時，也就是4日晚間11點到凌晨1點，將家中電燈都打開，或點上大量的蠟燭或酥油燈，吸引到愛熱鬧的天官到府賜福；小孟老師則透露開運2招，除當天湯圓要吃7顆，獲取巨大能量，也建議兔年多穿白衣，同樣有助財運大開。

（旺得富理財網）