補班日也是聚財日 立春煮財水、催財運

今（2月4日）為節氣上的「立春」，風水老師湯鎮瑋日前在臉書粉絲專頁分享立春的聚財妙招。湯鎮瑋指出，今日11：00～15：00與19：00～23：00皆為吉時，可將總數168元的硬幣刷洗乾淨，放入約八分滿的水中煮滾，並多滾1～3分鐘，製成新年財水、催財運。

風水老師湯鎮瑋表示，財水煮滾後，需移至今日財方正南方，可以客廳為主，讓蒸氣散去後，靜放1個小時以上。財水冷卻後，裝入保特瓶或其他不限材質有加蓋的容器中，並用紅紙寫上「立春財水」及「自己的姓名」貼在瓶身，錢幣則可以放入聚寶盆、存錢桶或存入銀行。

湯鎮瑋提醒，立春財水不限做幾瓶，但須注意此財水不可飲用，製作完成後可放在大門後地上或櫃子內、明財位、收銀台、保險櫃等或流年南方、北財位。如去年立春亦有製作財水，可以把去年的財水倒入家中盆栽，或廚房水糟、流水盆、魚缸即可。

此外，求財聖地紫南宮也在網站上提點民眾，擺放錢財的保險箱，或是店家櫃台、收銀機等金錢聚集處也可視為財庫，可放置錢母等招財物品，但要注意的是，財位不可在廚房、門、走道的位子或太吵雜的環境。財位背面、旁邊不可有通向屋外的門窗，財位上也不可堆放雜物、不可被尖角（牆角、櫃角）衝射，且財位上方不可以有橫樑，必須常保明亮。

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