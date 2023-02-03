旅日小心「奧客恐攻」 曝達人自保法則

他談屁孩惡搞壽司郎1句話被讚爆 7年前「戳關東煮」下場超慘

日本屁孩這一舔，讓迴轉壽司店「壽司郎」瞬間蒸發市值168億日圓（約新台幣38.76億元），影片持續被炎上，儘管少年父親試圖滅火，稱「兒子正在反省」，但網友仍不買單。另外，也有旅日達人稱要預防慘綠少年的荒唐事，除需自備餐具外，最好也自備紙巾在用餐之前擦拭公用餐具。

據了解，日本網友對該名屁孩少年事後反省雖不買單，但7年前，曾做過類似行為的YouTuber豊嶋悠輔，成為少數替這名高中生喊冤的人。他指稱:「我理解，但他不是已經反省了嗎?」意外引起網友正面評價:「你好善良。」、「難怪你現在這麼成功!」

據《周刊郵報》指出，日本17歲高中生到「壽司郎」用餐時做出一連串脫序行為，拿起桌上醬油罐、公用碗盤吸吮，事後又陸續爆出相關餐飲業者也遭殃，境內瀰漫一股「顧客恐攻」的詭譎氣氛；當事人父親面對記者採訪時表示，律師已告知不能說任何話，稱「兒子現在情緒低落，正在反醒，造成社會很大的不便深感抱歉」。

他還強調:「我不是拍攝者，但我不能告訴你是誰…」這場火燒的一發不可收拾，網友窮追猛打，痛批「不用道歉其實，因為正常人本來就不會做出這些，所以沒必要反省!」、「無論如何，我為他父母的教育失敗感到遺憾…」

正當他被全世界當成箭靶，現年34歲的YouTuber豊嶋悠輔跳出來護航。回顧7年前，豊嶋悠輔因為一支「關東煮」惡搞影片同樣被圍剿，他趁超商打烊後溜進去，用手指對著鍋裡的關東煮亂戳，雖然食物最終也是報廢收尾，但他未經允許擅自動手，最終被帶回警局。事後同樣難逃被網友攻擊，甚至不斷收到死亡威脅，如今正積極告誡大家社交媒體的陷阱之處。

豊嶋悠輔表示:「這孩子所做的事絕對不好，所以我現在很努力還清一切，包括走訪各學校辦演講，學習當一個榜樣。」還提到，對當事人事後會經歷的事情能感同身受，並呼籲大眾停止獵巫，「他有反省不就好了嗎」。

(中時新聞網 徐沛琪)

噁男湯匙沾口水挖醬菜！ 日本「奧客恐攻」最大咖哩連鎖也遇襲

日本17歲屁孩因為一段舔醬油罐的影片，讓大家見識到社交媒體的力量不同小覷，以致壽司郎母公司FOOD & LIFE Companies股價暴跌，市值蒸發台幣約36.8億。此後陸續有其他商家遭殃，同是日本進駐的餐飲品牌「CoCo壹番屋」也有一名顧客，把自己用過的湯匙直接鏟進店家提供的醬菜罐，再次引發網友暴動。

綜合日媒報導，繼連鎖迴轉壽司店「壽司郎」發生17歲日本少年，拿起桌上的醬油罐、公用碗盤狂舔，凡走過必留下痕跡的惡劣行為後，其他像是藏壽司、超商、烏龍麵店也接連受害。近日推特又流傳另一段影片，地點就位於日本知名咖哩餐廳「CoCo壹番屋」，該品牌同樣廣泛分布在台灣北中南地區。

進到CoCo壹番屋用餐時，都可以看到餐桌上附贈的一盒「福神漬」，根據官網上的描述，這是由蘿蔔、蓮藕、茄子、薑絲等材料調製而成。不過一名長相清秀的少年卻將沾過自己口水的湯匙，想都沒想放進整罐福神漬內，完全不知其嚴重性。

事後媒體採訪得知這是一段舊聞，事發大約3年前(2019年)，不過當時並未像這次「舔醬油罐」一樣鬧得沸沸揚揚，而店家也隨即得到應有道歉和賠償。而日本餐飲業近日接連因類似事件深受其害，境內瀰漫所謂的「客恐(顧客恐攻)」氛圍。

（中時新聞網 徐沛琪）

手沾口水塗壽司！17歲高中生狂舔醬油瓶、茶杯 遭砲轟反嗆：大驚小怪 受害業者回應了

出門享用美食，食物衛生整潔是所有民眾對於餐廳的基本要求。不過日本卻出現一名高中生到連鎖迴轉壽司用餐時，竟趁店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐及茶杯，甚至將口水沾到迴轉台上的壽司。惡劣行徑曝光後遭到日本網友群起撻伐，沒想到這名高中生卻反嗆「這點小事也要被罵」。

噁！17歲金髮男舔壽司郎醬油瓶、手沾口水戳壽司

迴轉壽司是不少人外出用餐的熱門選擇之一，知名業者藏壽司、壽司郎和爭鮮更霸榜《網路溫度計》日式連鎖美食口碑排行榜前3名，可見此類型的餐廳進軍台灣後相當受到國人歡迎。然而，向來給人衛生環境整潔具有高水準印象的日本，竟出現一名沒有公德心的消費者，惡劣行徑受到網友一面倒撻伐。

推特上近日瘋傳一段「爆噁」影片，一名金髮男子到連鎖迴轉壽司店「壽司郎（スシロー）」用餐時，竟趁四下無人注意狂舔桌上的公用醬油罐，下一秒又拿起茶杯沿著杯緣吸吮一圈後放回去，最後甚至用手指沾自己的口水塗在迴轉台的壽司上，影片結尾還對著鏡頭輕蔑微笑、得意比讚。

惡劣影片惹日網暴怒 高中生反嗆「這點程度也要被罵」

此外，這名金髮男還讓同桌友人將整段極其惡劣又沒有公德心的行為拍成影片、上傳至網路。日本網友看到影片後忍不住群起撻伐，不僅起底他的社群媒體、就讀高中二年級的學生身份，更怒批他「學校的名聲就因為這個人毀了」、「這不僅對迴轉壽司，對於整個餐飲業都是很大的傷害」。

沒想到，受到輿論攻擊炎上後，這位17歲的高中生不但沒有反省悔改，反而回嗆「這點程度小事也要被罵」，認爲網友大驚小怪，隨後就火速關閉社群帳號。

壽司郎如何回應？

對於旗下分店「慘遭毒手」、衛生情況出現疑慮，受害業者壽司郎30日也在日本官網證實此事，表示目前已將店面進行全面消毒。官方聲明也對這名金髮高中生的行為予以譴責，強調將會採取刑事與民事途徑究責到底。

（中時新聞網之網路溫度計）