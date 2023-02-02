王文洋這輩子最愛的人是誰？她曝光答案

王文洋這輩子最愛的人是誰？許聖梅親耳聽到答案不敢置信

麻衣2014年與王永慶長孫王泉仁結婚並生下一子，近年卻爆出婚變，麻衣也低調證實正在打離婚官司，而她無緣的公公王文洋往日和呂安妮有一段情，名嘴許聖梅上節目透露過去在活動中遇過王文洋，向他打探：「您這輩子最愛的人是誰？」沒想到王文洋回應：「我這輩子還沒有碰到我的最愛」。

71歲王文洋是台塑集團創辦人王永慶的長子，也是現任宏仁集團總裁，過去他曾和陳靜文有一段婚姻，生下一子一女，1995年與呂安妮傳出緋聞，未婚生下一子，2017年宣布分手。近日媒體報導，王文洋的兒子王泉仁和麻衣已經決定離婚，麻衣好友私下透露，呂安妮曾對麻衣表示：「有錢買不到幸福」。

至於呂安妮，許聖梅也問了王文洋：「您的女朋友難道不是你的最愛嗎？」他又回應兩人一開始是師生關係，當時王文洋算是呂安妮的指導教授，這樣的緣分跟刻骨銘心的愛情好像也無法畫上等號，讓許聖梅感慨說：「可能對富二代，他會覺得這不是真正的愛情」。

一旁的醫師黃宥嘉也回應，過去秦漢也說不知道什麼是刻骨銘心的愛情，「是拍了連續劇，要去淋雨淋到快瞎掉才知道（什麼是刻骨銘心的愛情）」。

（中時新聞網 蔡曉婷）