高雄車站捷運商場全拉下鐵門! 高捷曝原因

高雄捷運R11高雄車站，B2、B3部分空間規劃成捷運商場，過去有超商、美妝店及餐廳，不過近期卻全拉下鐵門，冷清畫面引發熱議。高捷公司解釋，與原先統包業者合約到期，已經與新的廠商簽訂商場合作，將比照美麗島商場，朝整體規劃進行，最快今年年中即可展現不同風貌。

從高雄火車站轉搭捷運R11高雄車站，地下二層B2、地下三層B3部分空間規劃成捷運商場，地下二層過去有超商、美妝店及餐廳，如今印入眼簾的，卻是店面全拉下鐵門，招牌雖然還留著，但裝潢已經拆除，看上有幾分淒涼，再到地下三層，頗受年輕人歡迎的零售店也同樣鐵門拉下，車站變得有些許冷冰。

每日屏東與高雄往來通勤的楊小姐說，之前就有注意到商店生意不佳，她也直言，都沒什麼客人，雖然有美妝店但不夠方便，飲料店和餐飲選擇也不夠多，通常都是路過居多；來高雄旅遊的陳先生也認為平時搭車上下樓，不會特別注意賣了些什麼，且捷運內不能飲食，因此不會停留。

但商店全結束營業原因究竟為何？高捷公司回應，R11高雄車站B2過去是以部分區域統包的方式，由統包業者自行招商，一共有6家店面，但目前合約已到期。

因此，高捷公司表示，已經跟墨凡公司簽訂商場合作，將比照美麗島商場成功模式，重新整體規劃，目前廠商同步進行招商與商業空間安排，最快今年年中即可展現全新不同風貌，尤其會增加B3以及以前的高捷R11臨時站的封閉空間，商業規模會更大，合計共約有多達978坪空間，目前已確定會有餐飲業、書店及動漫相關商店進駐。

（中時 洪靖宜）

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