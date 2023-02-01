這食物類同香菸 不僅害健康也易讓人上癮

跟香菸一樣！新研究：這食物不只害健康 還恐讓人上癮

提到讓人上癮之物，一般人會想到香菸、毒品、藥品等，但一項新研究指出，高度加工的食品可能不僅不健康，還可能會像香菸般讓人上癮。

根據Medical Daily報導，雖然幾乎所有種類的食品都必須經過一定程度的加工，但高度加工食品( highly processed foods)是一種雖然方便、美味，但往往含有過量的額外成分，例如鈉、糖和飽和脂肪的食品，例如含糖飲料、加糖的早餐麥片、熱狗等肉類產品、即溶湯和盒裝義大利麵等。

一般認為，這些類型的食物經過明確設計，讓人們會吃得過多並渴望吃更多，但是否可稱為讓人上癮之物？根據發表在近期《成癮雜誌》（Addiction）上的新研究，兩位研究人員仔細研究高度加工食品，並根據1988年外科醫生關於菸草成癮性報告的科學標準，來判定高度加工食品是否能被稱為會讓人上癮之物。

當時所使用的4個標準包括，1. 受控或強迫性使用，且使用者自覺後也難以戒除。2. 對大腦產生精神影響。3. 強化行為。4. 引發強烈衝動或渴望。

美國密西根大學研究團隊表示，這4個標準在1988年用於確認煙草會讓人上癮，在新研究中，研究人員使用相同標準來檢視高度加工食品後，發現了高度加工食品可能也是會讓人上癮的證據。

然而，不同於抽菸，人們每天都需要吃飯，因此讓高度加工食品成為一個更重要的議題，且兒童常是這類產品廣告的主要目標族群。

因此研究所者Alexandra DiFeliceantonio表示，現在應停把高度加工食品視為只是食物，而是該將其視為可能會讓人上癮的高度精製食品。

（中時新聞網 施春美）

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