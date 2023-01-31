年後爆轉職潮 開工157萬筆履歷開啟創新高

疫情退散、缺工頻傳，農曆年後爆發轉職潮，根據人力銀行資料庫統計，農曆年後開工的前一天（29日），履歷開啟數衝上歷年新高，高達157萬筆履歷被打開，對比去年同期的149萬筆，成長5.3％，顯見求職者轉職意願上揚。

1111人力銀行公關總監陳尹柔表示，求職者把履歷開啟，意指想要讓更多徵才企業看見，顯見轉職的企圖心。

她分析，今年農曆年比較早，假期落在1月份，讓過往延至2月份才啟動求職計畫的年後轉職潮，跟著提前發動。為搶下先機，讓企業人資在開工前幾日就能收到履歷，今年選在年節前投遞履歷的求職者，比例大幅增加22.7％。

不只求職者比往年積極，有計畫徵才的企業也選擇提前布局，目前網站上的工作機會數達到63.9萬筆，較前一年成長8％，可以觀察到徵才廠商端與求職端因為需求明確，不約而同加快求才與求職的腳步，並沒有受到農曆春節長達10天的年假影響。

陳尹柔分析，過去幾年受到疫情影響，深怕轉職踩雷，求職者對轉職的態度相對保守，「一動不如一靜」。但隨著疫情解封，經濟活動逐漸回復正常步調；加上各產業年終開獎，比較效應下，求職者的轉職意願與信心度都明顯提高。

農曆年期間，內需型產業快速回溫，包括景點、餐飲、旅宿通通人潮滿載，激勵求職者重新盤點現有工作的優勝劣敗，勇敢追求更好的工作環境與薪資福利。

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