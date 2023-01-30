明年春節放11天？別高興太早 補班日＋3

放完史上最長的10天春節連假，民眾褒貶不一，有人覺得開工太痛苦、有人認為放太久了，更有人直言10天去哪都在塞車。有網友查了一下明年春節，若比照今年小年夜（除夕前一天）開始放，前後只有7天；有網友說，若屆時彈性調整假期，把周四、周五連起來，史上最長春節，將一口氣放到11天！

一名網友認為，明年除夕落在2月9 日，大年初五則是2月14日，若比照今年從小年夜起放假，等於明年春節有7天，比今年少了3天，「由儉入奢易、由奢入儉難，為何不乾脆學國外，放固定天數的長假」。

結果有網友跟著算，因明年的年初五落在周三，也就是恢復上班兩天後，周六又放假了，「如果政府卯起來放，把初六、初七也算進連假，等於一口氣可放11天，再創新高」。

其他網友不置可否，直呼萬一真的這樣處理，「出來放，遲早要還，補班日會多出3天」，不少網友說，不喜歡這樣的安排，補班其實挺累人。

行政院人事行政總處尚未公布2024年行事曆，按照往年慣例，連續兩天上班日，不太符合彈性放假要點，通常會以1天為限；以今年來說，1月27日剛好星期五，可把後面的周末連起來，所以放10天。

（中時新聞網 王嘉慶 、中時、 陳麒全）