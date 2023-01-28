買整本「2000元刮刮樂」業者洩最後結局

過年期間，台彩推出多款新春限定刮刮樂，有望刮中獎金高達2,000萬的超級紅包，許多民眾前往彩券行刮刮樂沖沖喜氣，甚至有人直接豪砸大錢，買下一本刮刮樂碰運氣，但有彩券行業者透露，這幾天買一整本價值3萬6千元刮刮樂的人，幾乎「沒半個贏」。

這名網友在「爆廢公社」發文，他剛剛聽在彩券行工作的朋友透露，這幾天購買整本2,000元、總價3萬6千元的刮刮樂的人，幾乎沒有半個贏的。

他說，朋友一天能夠賣到20幾本的刮刮樂，每個顧客進門都滿懷期待，充滿希望的購買刮刮樂，但開出後都失望的離開，讓他不禁直呼，愛被割韭菜不聽話活該，幫QQ。

貼文掀起網友熱議，不少人心有戚戚焉，「賺錢的是少之又少」、「過年刮手氣刮希望就好，太過沉迷只會被割韭菜」、「買2,000還只中1,000，不然就是槓龜」、「過年前刮了7張，只有2張中了2,000與1,000，其他全都0，就直接放棄今年不刮了」。

但也有網友回報刮中不小的金額，「買500中五千」、「買2千中3萬」、「300$一張中800就滿足」、「2,000的虧，1,000的也虧，500的一次回本，舒服」。

（ 中時新聞網 蔡宗倫）

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