台積工程師過年搶加班 網曝超狂收入

「護國神山」台積電過年產線仍持續運作，因此部分工程師需加班工作，本應感到很悲傷，但有位工程師卻透露，很多人搶著要在春節上班，因為除了原本的薪水3倍外，還可領加班費和獎金，最多聽過有人單日領上萬元，這樣的高薪誘惑，對許多人來說根本難以拒絕，引起網友熱烈討論。

根據《ETtoday》報導，台積電一名工程師匿名分享，台積電過年也要輪班，但其實很多人搶著要上班，因為春節上班可領超高加班費，他甚至聽過有人在春節值班，除了原本薪水3倍算，再加上加班費與紅包，1天足足可領萬元，如此高薪真的令人難以拒絕加班。

相關消息傳上PTT以後引起網友討論，「發大財的秘笈是賣肝」、「一天就領了萬元上下？醫療業、運輸業、餐飲服務業表示傻眼」、「10萬青年、10萬肝，GG輪班救台灣」、「員工都是自願的」、「還以為台積電的薪水夠高，所以大家會對加班興致缺缺，認為不差那一點錢」、「人體煉成之術的奧義」。

另有網友說，加班1天領近1萬元，上班不用人擠人，也不會有老闆來吵，更不需要回家看親戚朋友的嘴臉，或發紅包散財，根本超級爽好嗎？但也有工程師坦言，還是要看缺不缺錢，平常薪水就蠻夠用了，過年真的想好好休息一下。

（ 中時新聞網 何立雯）

延伸閱讀

年終調查一次看 2022產業薪酬大比拚

台積工程師「降薪」赴美 洩真實心聲:為了這事

美台積村發大財機會來了？網狂推2門生意