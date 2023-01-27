初六國道估8路段壅塞 建議南向下午出發

高速公路局表示，初六估計國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段壅塞，建議南向用路人下午、北向用路人上午時段出發。

高公局表示，今天為春節連續假期初六，昨天全日交通量為128.4百萬車公里，為年平均平日（88百萬車公里）的1.5倍，國5交通量為3.5百萬車公里，為年平均平日（2.6百萬車公里）的1.3倍。

高公局說，昨天路況除國5北向宜蘭-坪林路段於今天凌晨2時逐漸紓解；國1北向新竹-湖口、台中系統-泰安服務區；國3北向茄苳-寶山、大山-西濱等路段於24時後紓解，其餘路段大致正常。

至於今日凌晨0時至5時平均交通量為9.1百萬車公里，為年平均平日（3.5百萬車公里）的2.6倍；預估今日交通量為115百萬車公里。

目前全國道路況皆大致正常，截止上午8時，交通量為16.7百萬車公里，相關疏導措施包括：下午3至8時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0至5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

高公局預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統，北向南屯-后里、圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰；國5南向南港系統-頭城，北向宜蘭-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，以節省時間。

高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離；替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國 6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾盡量利用省縣道，不要上國道。