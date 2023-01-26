想擁高薪該逼小孩讀理組? 網揭文組1條件

薪資追不上高物價，擁有高薪的職業自然就吃香，就有網友發問探討如今台灣薪資M型化有點像南韓，且即便不是頂尖大學，只要成為工程師薪資就是高文組一等，是否無論如何都要讓小孩讀理組，引起眾人熱議，只有一種人適合讀文組。

一名網友在PTT八卦板發文表示，台灣年薪中位數才50多萬元，但只要當上工程師，年薪就有兩、三百萬以上，若是更頂尖的科技公司，年薪更是有五、六百萬，認為台灣薪資往兩極化發展有點像南韓，沒進入三星、LG等大企業，薪資就可能向下沉淪。

唯一與南韓不同的是，台灣工程師需求量大，不用讀四大四中理工科也能進入科技公司當工程師，就薪資水平來看，大部分是理組的地板輕鬆碾壓文組的天花板，讓他好奇現在是不是再怎樣都要讀理組？

貼文引起熱議，眾人一面倒認同，「各地區高中第一第二志願理工組考上台清陽交，在竹科工作竹北買房買車結婚生子」、「啊台灣就只有二類公司發展不錯啊！」、「南韓化，財閥爽死」、「現在是不覺得醫生第一了啦，但不要是文組就好了」、「工程師太好洗了！醫師難洗而且沒年紀問題」、「基本上上300萬的社畜工程師還是很累」、「請正名電資，其他理組還是要輪班很累」。

也有人感慨文組出路受限，「文組就公職大宗吧，現在公職這麼爛」、「30年前文組還沒這麼差！還後知後覺那沒救，以前文組還可以考公務員，現在公務員沒終生俸」。另外也有人點出要讀文組的條件，「家裡有錢有事業可接就去讀文組，不然畢業只能當低薪仔」、「文組家裡不缺錢可以念」。

（中時新聞網 吳長諭 ）

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