開工吉時出爐 拜拜放1水果 恐釀血光之災

大年初五除了迎財神之外，也是不少行業開工的日子，命理專家小孟老師提醒，兔年最佳開工時段、禁忌，以及該準備哪些供品和注意事項，尤其是祭拜時千萬不要放番茄，觸犯恐會有血光之災。

小孟老師在臉書粉專發文分享兔年3個最適合的開工時段，分別為「初五早上7：00～中午11：00」、「初七早上7：00～中午11：00」、「初八早上7：00～9：00」。

小孟老師建議，員工拿到開工紅包後，先放5天再花掉，代表五福臨門，五路財神；而老闆發開工紅包時，則不可以封紅包口，不然會將員工財氣封住，且建議用紅包袋發，不要用轉帳，如此才能討個喜氣；此外，老闆在開工日不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。

▍開工習俗

1、記得一定要拜發糕代表發，發糕挑4個或8個拜，能大發四方財與八方財。

2、拜魚尾要大，不可小，太小代表事業規模小，大則代表事業規模越大。

3、要拜三牲：全雞，代表全家（全雞台語）平安；全豬要挑選胖的豬，代表有的吃；以及全魚。

4、水果選五樣拜。例如：鳳梨（代表生意旺）、柿子（大發利市，事事順利）、香蕉（黃色代表財氣）、橘子（大吉大利）、葡萄（整串客人進來）、水梨（水為財）。

5、可拜甜食。例如：紅湯圓、糖果、紅龜粿。

6、可拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦。

7、拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議，若你不是老闆，一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。

▍開工不要拜的東西

1、不要拜芭樂，會被開芭樂票（支票跳票）。

2、不要拜番茄，易有血光。

3、不要拜蓮霧，易有阻礙。

4、不要拜鴨蛋和烤焦的雞，代表業績差。

5、不要拜黑皮蛋，會遇到黑心客。

6、不要拜粥，績效會不好。

7、不要拜釋迦，代表釋迦眸尼的頭，不宜拜，拜了會頭痛。

8、供桌不要放蠟燭，會前途微弱。

9、不要拜蛋捲，事業較脆弱。

（ 中時新聞網 李珮妘）

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