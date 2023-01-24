疫情趨緩出遊人潮增 高捷、輕軌運量創新高

今年農曆年節長達10天連假，高雄捷運及輕軌加密列車班距，運量創下近年新高，經高捷公司統計，除夕至初二輕軌、捷運的運量都比去年同期增加2倍以上，輕軌更創下有史以來春節前3日最高運量，高捷公司推估疫後返鄉人潮增加且高雄氣候狀況良好是運量大幅成長的主因。

高捷公司表示，輕軌除夕至初二的累計運量高達12.7萬人次，較去年同期3日5.3萬人次多2.41倍，而捷運部分則累計達47.7萬人次，較去年同期3日23.3萬人次多2.05倍。

高捷公司指出，輕軌創下有史以來春節前3日的最高運量，初一及初二均突破5萬大關，而捷運春節運量則為近3年同期新高，推估輕軌路線延伸到美術館路段，服務範圍增大，以及疫情過後的返鄉旅遊人潮以及高雄氣候狀況良好是輕軌與捷運運量開紅盤的主因。

高捷公司表示，依以往經驗，初三是春節運量最高峰，輕軌C5夢時代站、C12駁二大義站、C21美術館站，捷運沿線O1西子灣、O2鹽埕埔站是傳統民眾到旗津與駁二藝術特區出遊的重點車站，而R4A草衙站、R8三多商圈站、R9中央公園站、R13凹子底站及R14巨蛋站都是民眾逛百貨公司的熱門站點。由於今年農曆年節假期較長，推估運量高峰可能會從初三延續到初五

（ 中時 洪浩軒）

延伸閱讀

過年最慘 他花9.5小時 結果吃飯只要30分

春節連假首波北返車潮將現 這2個點恐塞到晚上

年初三國道爆量 高乘載今啟動