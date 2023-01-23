這4類年菜別反覆加熱 醫：恐吃下致癌物、細菌

每到過年，長輩常準備豐富的年夜菜，但除夕當天吃不完，剩的就會放到冰箱，之後再復熱食用，且復熱次數常超過一次，腎臟科醫師洪永祥表示，這樣復熱動作恐會影響健康，容易吃下一堆細菌、甚至致癌物。他點名葉菜類、海鮮類、半熟蛋、佛跳牆這4道菜。

洪永祥在《健康2.0》節目中指出，只要放置間隔8小時就稱「隔夜菜」，剩菜加熱再吃恐會吃下細菌、致癌物，因此若烹煮過量時，為了健康，就應忍痛倒掉剩菜。他提醒，過年4道菜別再反覆加熱吃：

1.葉菜類：

農民在施肥時會使用氮磷鉀肥，進入植物中變成硝酸鹽，若是放到隔夜，細菌會將其分解為亞硝酸鹽。吃下肚，經過胃酸或與含胺食物混在一起，就會形成致癌物質亞硝胺。

2.海鮮類

當熟食溫度低於50°C就會開始滋生細菌，即使放入冰箱冷藏，細菌仍會緩慢滋生，如隔夜海鮮，最多只能加熱一次，也就是，取出加熱後食用，吃剩的不能再冰回、復熱，否則細菌滋生恐造成急性腸胃炎。

3.半熟蛋

半熟蛋在烹調過程未經完全殺菌過程，其原始細菌濃度就比較高，別再當隔夜菜食用，否則可能會吃壞肚子。

4.佛跳牆

食材最豐富的佛跳牆，含有海鮮、內臟，但其中只要有一項食材壞掉，整鍋都充滿細菌。有人煮佛跳牆擔心加熱使風味流失，只是稍微加熱，但為了健康，建議民眾應加熱到70°C才有殺菌效果，且最多只能加熱1次。

（中時新聞網 施春美）