蓮池潭拜周邊7大廟求好運 燈會還可抽純金金元寶

每到新年，許多人都會選擇到廟宇拜拜祈求平安及開運，2023高雄燈會首度移師廟宇林立、具有濃厚傳統宗教氣氛的左營蓮池潭舉辦，高雄市觀光局表示，燈會期間，與蓮池潭周邊7大廟宇合作，只要到指定廟宇參香祈福就有機會抽中手機、純金金元寶、電視等大獎。

2023高雄燈會首度移師廟宇林立、具有濃厚傳統宗教氣氛的左營蓮池潭舉辦，局長高閔琳表示，左營蓮池潭是台灣廟宇密度最高的風景區，周圍廟宇眾多，每逢春節總是擠滿拜拜人潮，深具歷史人文和過年過節氛圍。

觀光局表示，燈會期間各大廟宇配合燈會加碼贊助摸彩抽獎活動，其中元帝廟、慈濟宮、啟明堂、洲仔清水宮、埤子頭鎮福廟、天府宮、鳳邑舊城城隍廟等均提供諸如黃金打造的元寶、手機與超大液晶電視等豐富摸彩品共襄盛舉。

此外，觀光局也加碼補助國旅，只要15人以上組團到左營蓮池潭7大廟宇參香祈福和賞燈，並在高雄住一晚，平日加碼補助6千元、假日加碼為5千元，希望能夠讓更多外縣市的朋友看見高雄左營蓮池潭和精采燈會之美。

蓮潭周邊的廟宇主奉神明各有不同，其中「元帝廟」俗稱左營大廟，主祀北極玄天上帝，巨大的北極玄天上帝像矗立在蓮池潭中，早已是蓮潭湖景主要特色；「慈濟宮」主祀保生大帝，附設的龍虎塔更是蓮池潭知名地標建築；「啟明堂」奉祀武聖關聖帝君為主神，廟前的春秋御閣和五里亭延伸至蓮池潭中，是民眾拍照打卡聖地。

「洲仔清水宮」主祀清水祖師，最大特色是巨大的清水祖師神像坐鎮廟頂，讓往來遊客一眼就認出廟宇位置。「埤子頭鎮福廟」主祀福德正神，舊廟身為鎮福社，與鳳山縣舊城城門、拱辰井一同列為國定古蹟；「天府宮」主祀中壇元帥，也俗稱太子爺廟；「鳳邑舊城城隍廟」則主祀鳳山縣城隍勅封顯佑伯。

高閔琳補充，農曆初五開幕當天下午恰逢清水宮遶境，其陣頭18衙役也將於本次燈會開幕式演出；同時在元宵節閉幕當天，也結合地方信仰、元帝廟左營遶境祈福劃下句點。不管活動的合作、交通管制等，均有賴在地廟方大力支持促成與共襄盛舉。

（中時 洪靖宜）