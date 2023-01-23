初二回娘家禁忌盤點！吃這食物恐財運下滑

大年初二習俗上是回娘家的日子，命理師小孟老師在臉書分享初二有15項禁忌，除了不能洗衣服、吃鴨蛋、討債等導致財運下滑外，還不能說一個字「餓」，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運差。

1.忌女兒回娘待到晚上：

初二民間習俗，嫁出去的女兒待到傍晚前回家最好，不然容易給娘家帶來厄運。

2.回門禮紅包忌單數：

初二回娘家，女兒要帶禮物或紅包回去，然而單數為陽，偶數為陰，陰為女性因此不要包單數紅包禮金，另一說是包單數禮金或紅包代表孤單與孤獨。

3.忌洗衣服：

初一與初二為水神生日，不可以洗衣服。

4.忌晚上宴請女婿：

一般民間習俗宴請女婿要早，越早越好，若太晚宴請有吃太晚，吃到尾，容易讓娘家在未來一年窮困，因此要吃頭不要吃尾。

5.初四與初五忌回娘家：

初四與初五是財氣最旺盛的日子，一般人會在這兩天迎財神，若在這兩天回娘家容易分走娘家財氣與福氣。

6.初二忌被人掏走口袋東西：

初二被人掏走口袋東西，象徵會被人掏走金錢，財運容易被人掏空。

7.忌掃地與拖地向內不移向外：

初二若家裡很髒要拖地或掃地，記得掃把或拖把要向內拖或向內掃，財氣才能向家門來，千萬不可向外掃或拖，不然財富容易向外走。

8.忌討債：

初二不宜討債、不吉利，若討債容易未來一年都被欠債。

9.忌午睡：

初二不宜午睡，因為很多人會來拜年，睡午覺會讓客人感覺不禮貌。

10.初二避免吃鴨蛋：

初二吃鴨蛋容易未來一年財運績效下滑，建議改吃雞蛋。

11.初二忌說「餓」：

初二不要說我好「餓」，以免未來一年口福運差，肚子一直餓，財運下滑。

12.初二不宜一直提款：

初二要到提款機提款的人，建議一次提完想要的金額，不然一直提款，未來一年會口袋空空。

13.初二忌釘東西：

初一到初五為一年財氣最旺時刻，不宜在家中釘東西，容易將財氣釘壞，未來一年也容易被主管、上司釘。

14.忌帶朋友與陌生人回娘家：

要回娘家的人，不宜帶過多朋友回去，不然容易會讓娘家未來一年很多人來吃來分，易使娘家財運下滑。

15.初二忌拜夫家祖先：

初二沒有回娘家的人，忌拜夫家祖先，若還是想拜建議用手拜不插香。

（中時新聞網 莊楚雯）

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