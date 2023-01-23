兩波寒流接力！初二越晚越冷 初六再一波

今天是大年初二回娘家的日子，氣象專家吳德榮表示，上午北部、東部變天有雨，下午起強寒流南下，氣溫下降，初三至初五清晨強寒流籠罩，天氣極寒冷，台北氣象站下探7度、平地3度，初五白天回溫，初六又一波寒流南下，持續到初八收假日，連冷3天。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄說，今天年初二（23日）上午雲量漸增，北部、東部轉有雨，中南部晴時多雲；下午起強冷空氣逐漸南下，氣溫下降；北部氣溫12至20度，中部14至25度，南部15至29度，東部14至27度。

吳德榮表示，年初三至初五（24至26日）清晨，「強寒流」籠罩，各地氣溫明顯偏低，天氣極寒冷；台北氣象站將降至7度左右，挑戰入冬以來的最低溫紀錄，平地最低溫也將降至3度左右；迎風面1000公尺以上高山降至零下，水氣雖快速減少，仍有結霧淞、局部少量飄雪機率；降雨方面，初三大台北及東半部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；初四西晴、東偶局部短暫雨。

吳德榮表示，年初五白天冷空氣減弱、天氣回暖，各地晴朗舒適、早晚冷。年初六至周日初八（27日至29日）清晨，又有一波寒流南下，雖比前波稍弱，但為秉性偏乾，在強輻射冷卻加持下，仍有挑戰入冬低溫的條件；各地晴冷、東半部偶有零星少量降雨的機率。初八白天起冷空氣減弱，氣溫回升，各地晴朗舒適、早晚冷。

（中時新聞網 莊楚雯）

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