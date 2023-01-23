初二回娘家 注意國道15處地雷路段

大年初二天氣佳，全台各地回娘家及走春車潮將湧現，預估高速公路及多處省道將出現比昨日更多的車流，國道交通量將達138百萬車公里，為平日車流的1.6倍，且有15處路段易壅塞。公路的壅塞路段更可能達17處，其中台9線蘇花路廊可能從上午5時就出現壅塞。

交通部高速公路局表示，昨日大年初一交通量為120百萬車公里，約為平日的1.4倍，但除了國1南向楊梅至竹北、新竹系統至頭份，北向內湖至汐止端；國3南向三鶯至高原、新竹系統至香山、北向新店至南港系統；國5南向南港系統至坪林，北向頭城至坪林出現壅塞，其餘路段皆維持暢通。

不過，今適逢大年初二，加上全台各地天氣佳，高公局預測車流量將比昨天高，達138百萬車公里，重點壅塞路段包含國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向西螺至埔鹽系統、南屯至后里、苗栗至湖口、圓山至大華系統。

其餘壅塞路段包含，國3南向土城至關西、快官至霧峰，北向竹山至中興、草屯至霧峰、大山至香山、關西至大溪；國5南向南港系統至頭城，北向宜蘭至坪林、國6西向舊正至霧峰系統等路段共15處，建議南向用路人盡量於下午出發、北向用路人於上午出發。

公路方面，交通部公路總局預估從上午5時起，台9線蘇花路廊南向、台61線竹南路段南向、台61線鳳鼻至香山路段、中彰大橋南向、台74線台中環線接國3南向、台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道及台2線福隆到瑞濱東向等路段將出現車多甚至壅塞狀況。

此外，台86線接國3關廟路段東向、台18線接國3中埔路段東向、台2線萬里至大武崙西向、關渡至淡水路段西向、台3線大湖、台14甲線霧社至清境東向、台21線日月潭、台17線南鯤鯓代天府及台19線北港朝天宮等鄰近觀光景點路段，預計下午出現出遊車潮。

氣象局表示，初二至初五全台各地雖仍可維持不錯的好天氣，但今晚由於寒流鋒面通過，入夜後天氣將明顯轉冷，白天晚間的高低溫差大，預估北部為攝氏16至21度、中部攝氏16至27度、南部攝氏18至29度、東部攝氏18至22度，國人出遊得注意保暖。

（中國時報 陳人齊）

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