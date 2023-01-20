小心霉運上身 過年大掃除 8樣東西要丟

過年大掃除 8樣東西不丟 小心「霉運跟著你、天天都水逆」

金兔年即將到來，趕在農曆春節之前趕快將環境打掃乾淨，不但能讓環境變得整潔舒適，也可以替新一年帶來新氣象。命理專家小孟老師在臉書提醒，家中8個舊的物品不丟，小心「霉運跟著你，天天都水逆」，不但會影響健康，甚至可能衝擊一整年運勢。

物品一：廚房是財位，壞掉電器不清恐破財

廚房就是財位，如果有壞掉電器或是物品沒丟，很容易增加財位的晦氣，更可能招致破財。廚房是灶神待的地方，也是存放米糧之處，在古代還沒有錢幣概念的年代，買賣是以物易物，廚房就是財位，如果有壞掉電器或是用品沒丟，很容易破財！

物品二：碎裂的玻璃不換，容易招小人

雖然像是玻璃窗、桌面等整面玻璃碎裂，要換價格不便宜，但只要是看得出去的，建議都要換掉。因為如果透過玻璃看出去，卻因為有裂痕而看不清楚，這樣代表住在屋子裡面的人的視力、也象徵心靈之窗不夠明淨，容易識人不清、遭遇小人。

燈泡壞掉卻不處理，小心人生無光

物品三：不亮的燈不處理，人生無光

住家裡面的燈不亮卻不處理，不僅意味著住在房子裡面的人會「人生無光」，也可能會影響房子裡面人的視力。所以有不亮的燈泡，或是壞掉未修理的燈具，都要趕快趁大掃除換一換。

物品四：枯掉的盆栽不清，事業、愛情不會開花結果

很多人喜歡在房間內放些花花草草，不但可以淨化空氣，也可以讓整體環境更加美觀，不過如果盆栽已經枯萎、停止生長，建議趕快清一清，換盆長勢好的植物，否則可能代表新一年不管是事業或者是愛情，都不會開花結果。

物品五：被蛀蝕的家具不丟，來年恐會傷筋害骨

有些人偏好原木製的家具，因為這讓家裡看起來更大器，不過如果木製家具已經遭到蟲蟻蛀蝕，那就要趕快找人維修，否則就要丟掉，因為家具代表住在房子裡人的骨幹，倘若受重侵咬，新的一年健康會大受影響。

廁所裡的馬桶刷每年也要換新，否則穢氣變晦氣

物品六：沒有魚的魚缸不要裝水，否則會影響運勢

家中有魚缸會讓氣氛更鮮活，不過如果魚缸中已經沒有魚，僅剩下裝飾，最好不要裝水，因為水很容易吸收空氣中的灰塵，沒有汙水處理系統就可能形成髒水，不但會影響運勢，也可能會影響居住人的肺部健康。

物品七：廁所毛巾、馬桶刷不換新，穢氣變晦氣

廁所是家中最容易積攢穢氣的地方，穢氣不除，很可能成為運勢上的「晦氣」。所有廁所、浴室毛巾最好每年都要用新的，就連馬桶刷也要換新，才能避免家中穢氣影響運勢。

物品八：發霉衣服塊丟，不然霉運跟著你

雖然衣服買的時候很開心，但多人買了一件又一件，不但經常放到忘記，甚至堆到發霉。小孟老師說，有霉味的衣服要趕快丟掉，不僅是因為黴菌的菌絲很難清除，而且黴菌可能會帶來霉運，讓新的一年天天是水逆。

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（旺得富理財網）