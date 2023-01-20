人人有機會 他創業豪砸尾牙宴曝成功關鍵

斥資千萬辦尾牙！當年的「他」今億萬營收 直播主：飲水思源

在新北市中和區小巷內，有著一棟不起眼的公寓，裡面卻乘載著大大的夢想。年輕人企業創辦人魏宏，當年憑藉著一股熱情，在資源有限的情況下，使用非專業的設備及技術，直播販售冷凍產品，從最初不到10人的觀看數，7年間，粉絲已愈20萬人，更創下億萬營收佳績，如今豪砸千萬辦尾牙犒賞員工，並鼓勵年輕人「人只要不死都有機會」。

年輕人企業創立於2016年，以直播販售海鮮起家。魏宏回憶，首次直播販售的第一項商品是紐約客骰子牛，分享就送活凍波龍，觀看人數雖不到10位，但他仍用力叫賣，不惜高成本推出促銷活動，只為了讓更多人看見「年輕人海鮮直播」。

創業本來就不易，棄單與賠錢已成家常便飯，在資源有限及競爭激烈的環境下，即使業績慘淡，依然堅持每月捐贈物資給孤兒院，這就是年輕人企業的精神。為了在市場站立得穩，年輕人企業經歷數次轉型，從海鮮到藝術品，再到精品代購，最終在自創品牌設計的全台最美打火機找到定位。

透過長期地用心經營，一點一滴累積忠實顧客，第一家實體店面座落於永和中山路，即便是小店面，卻是振奮人心的里程碑。如今已走過6個年頭，從起初不到10坪的工作室，搖身一變為百坪店面，粉絲人數也超過20萬人。魏宏表示，即使營業額不是同業最出色，但內心的收獲遠大於沒有溫度的數字。

魏宏的創業模式就是一步一腳印、穩紮穩打，且持續秉持著創業初衷「勿忘本」。他認為，今天所擁有的一切，歸功於媽媽及一路傾力相助的廠商，於是耗資千萬舉辦感恩尾牙，並準備上百萬獎品及20萬大紅包，回饋給一路陪伴的兄弟及親友，也提醒大家做人要飲水思源，支持台灣年輕人應勇敢跨出創業的第一步，強調「人只要不死都有機會 」。

（中時新聞網 綜合報導）