灌籃高手上映6天票房破億

截至春節前，日本經典「灌籃高手」劇場版在台灣上映6天，票房正式突破億元大關；熱門台劇「想見你」電影版今天票房累積至9,400萬，全台戲院明天起將在片尾公開台灣獨家片段。

「灌籃高手」漫畫以高中籃球為主題，從1990年在「週刊少年JUMP」連載至1996年，推出了31集單行本。電影版「灌籃高手：THE FIRST SLAM DUNK」由原作者井上雄彥擔任編劇與導演，盼以全新視角創作電影，賦予每個角色新的生命。上映後好評不斷，上映6天後，票房達到新台幣1億300多萬。

另外，「想見你」延續熱門同名台劇故事，主要演員柯佳嬿、許光漢、施柏宇也全員回歸，將時間軸拉回2009年，28歲的李子維（許光漢飾）遇見17歲的黃雨萱（柯佳嬿飾），隨著兩人關係穩定，黃雨萱卻於2017年迎來工作轉變，決定接下公司調派，也展開一段故事。

「想見你」上映後票房不斷累積，截稿前全台票房累積9,400萬。為了感謝影迷支持，演員曾到台南發珍奶、西門町發紅包感謝影迷支持，之後也將到韓國宣傳。對於韓國見面會門票快速售罄，許光漢透過片商表示，「聽到韓國見面場次完售秒殺爆滿的消息很開心，謝謝你們支持我們，很想趕快去韓國見到你們，但請大家一定要支持正版，不要販售黃牛票。」

劇組今天同步表示，明天晚上起，全台戲院將在電影最後播放「想見你」台灣獨家片段，讓影迷看見更多屬於角色陳韻如、莫俊傑的故事。

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