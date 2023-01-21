10行業黑兔年大旺 命理師點名最利1類人

2023是60年一遇的黑兔年，命理師李靜唯分享，癸年紫微四化是「破軍化祿」、「貪狼化忌」、「太陰化科」和「巨門化權」，由此可以斷言2023年有幾個行業會再度興盛，包括海運、遠洋貨櫃、國際貿易、二手屋買賣、軍警武器，中醫中藥、大型宴會廳、個人創業餐廳、跟土地農地相關的不動產及和口才相關的業務等行業，同時，今年也相當利於女性出名的一年。

李靜唯指出，今年四化中的「破軍化祿」，意味著先破壞後建設，但也跟武力耗損有關，破軍喜化祿，就像大海之水，所以今年遠洋貨櫃及海運相關行業會再度興盛，此外跟二手屋買賣，軍警武器，國際貿易相關的行業也會受益，但也特別提醒，當破軍準備倒大霉的前兆，就是目中無人，不斷因耗而損，因損而空，印證在兩岸關係上，代表兩岸領導人如果無所不用其極的破耗，將帶給人民極大的不滿。

李靜唯表示，四化中的「貪狼化忌」則代表愛而不得，「貪狼」是一顆始終想要魚與熊掌兼得的貪星，一旦化忌了就易因桃花緋聞或欲望太多而因小失大，因此2023年特別要注意政治及演藝圈的醜聞層出不窮，而在金融投資方面則要步步為營，千萬不要抱持貪圖高利潤、高風險的投機心態而悔不當初。

李靜唯說，可喜的是今年還有「太陰化科」，化科主名聲跟貴人，所以2023是女性出名的一年，「太陰」又稱為田宅主，跟土地、農地相關的不動產也會持續熱絡，但「太陰」主柔，最怕過度強勢或妻奪夫權，建議今年不論是國家還是個人都要懂得以柔克剛，避免擦搶走火。

李靜唯指出，最後四化中的「巨門化權」代表跟口才業務相關的行業會再度復甦，因為「巨門」為口，所以餐飲業也會擺脫疫情的陰霾重新熱起來，加上多了一個「化權」，特別是大型宴會廳及個體戶創業的人會如雨後春筍般蓬勃發展。另外，今年的「巨門化權」和「貪狼化忌」代表兩岸關係必須具備很大的包容心跟同理心才能創造雙贏，個人方面則勿得理不饒人，若不懂謹守口德，老是用言語去激怒別人，美好的一年將會落得滿目瘡痍。

（中時新聞網 莊杰恩）

延伸閱讀

兔年旺旺 生肖運勢大解析

兔年發財水招好運 如何領取一次看

台灣運彩 兔年春節加碼最高8000倍