1張欠稅單翻轉人生 低收單親媽變千萬富婆

新竹市1位林姓低收入單親媽媽，1年多前突然接獲滯欠地價稅13萬6,000元的催繳單，林女名下根本沒有不動產，查詢之後才知是繼承了祖母位在關埔黃金地段的房地產，在稅務人員積極協助下，最後林女辦理繼承，並在半年後以2,000萬賣出土地，搖身一變成千萬富婆。

新竹市政府指出，這名林姓單親媽媽是在2021年12月突然接到1筆高達13萬6,000元的地價稅欠稅催繳單，但林女是獨自扶養2歲女兒的低收入單親媽媽，名下根本沒有房地產，日子過的非常清苦，怎麼可能欠地價稅，以為是詐騙。

林女之後向新竹市稅務局查詢，這才得知是30年沒連絡的祖母在2020年過世，祖母名下有間37坪的老房子，但兩名兒子也已過世，同時沒有其它子嗣，林女是逝者唯一的孫女，成了唯一繼承人。

只是，其祖母在2011年就沒有繳過地價稅，至2020年時已積欠了13萬6,000元的地價稅，房地所有人過世後，稅務人員轉將滯欠稅單寄予唯一繼承人林女。

林女因無力繳納，原想放棄繼承，稅務人員也依法要移送強制執時，於現勘發現該房地位在關埔地區黃金地段，不僅土地方正還前後臨路，雖然房子老舊不堪，但37坪的土地相當值錢，依公告現值約650萬元，若因欠稅被強制執行，走法院拍賣程序約可拍得1,000萬元，但依據當地土地價格，1坪早喊破100萬元，建議最好不要放棄繼承。

之後在稅務人員協助下，建議林女可先向銀行貸款，繳交欠稅後辦理繼承，不到半年後，稅務人員就接獲林女的喜訊告知，其土地已順利以2,000萬賣出，搖身一變成千萬富婆，母女倆經濟生活獲得大幅改善，不再為生活煩惱。

延伸閱讀

新北這區將二度淪鬼城 網揭殘酷真相

打住不打商 建商推案起風了 商辦遍地開花

花敬群：預售屋限制換約 不溯既往