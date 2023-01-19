親戚小孩紅包該包多少？網友推「這數目」

農曆過年返鄉吃團圓飯，但對於成年人來說，最苦惱的莫過於親戚小孩紅包到底要包多少，包太多破財，但包太少又怕面子不夠，親戚給白眼，就有網友忍不住詢問到底紅包錢要包多少才公道，引發熱議，多數鄉民都給出自己心目中答案。

女網友在PTT發文詢問，抱怨新年到了，又是散財的時刻，因為要包許多紅包，其中自己最苦惱的，就是到底要包多少給姊姊的3歲小孩，「姪子的紅包到底要怎麼包才公道啊」？

不少鄉民主推200元：「200就好了吧，畢竟就是走習俗過個流程」、「身為一個3歲孩子的媽，會覺得不用包，有的話互相給200就好」、「200元，心意有道就好，會嫌的下次就別包了」、「200元很公道了」、「看自己財力啊，真的沒那麼本事就200，不然乾脆不要包，好好說大家都能體諒」。

也有其他人給出600元的答案：「600啊，數字吉祥又不會負擔太重」、「比較有交集的給600，剩下的可以不用包」、「我都包600，親一點的1000」、「600最好，200也可以，不要包1元這種白目數字就好」、「600其實夠多了，可以吃很好的三餐了」、「比較親的1200，不熟600，其實200真的夠了」。

（中時新聞網 林毅）

紅包發1,000？ 新鮮人問長輩 10個有7個搖頭

即將迎來與親友團聚的農曆春節，「發紅包」是免不了的過年習俗。一名網友問，他剛出社會1年，因為開始工作，今年要發紅包給親戚的小孩了，但他只知道紅包要發雙數，「能不能包1,000元呢」，引起網友熱烈討論。

原PO在批踢踢說，他知道「紅包包雙數」的規矩，不過只要是新台幣的紙鈔，怎麼包尾數都會是偶數，「那一張1,000元可以嗎」。原PO透露，他問了長輩，竟高達7成認為不行，「因為1是單數」。

「認為不行的，我想另外問，那包1萬元也算單數嗎」，原PO無法拿捏，上網發問。網友認為，包多少真的看心意，有些親戚可能一年就見這一次，發200元討個喜氣就好，「紅色（百元）也比藍色（千元）好看」。

也有人強調看交情，熟一點的其實可以加到1200元或1600元，平常就不熟的，「600元，不要拉倒」；還有人說原PO剛出社會，如果經濟基礎暫時不太穩定，「200就夠了」。

（中時新聞網 王嘉慶）

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