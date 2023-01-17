春節出國要注意 桃機估運量高峰在這天

農曆新年將至，根據預報系統顯示，桃機2023年春節疏運期間初估每日運量約5至6萬人次，出入境高峰將落在收假前兩日（初七）1月28日，預估約為9.4萬人次，是自2020年2月以來首度突破9萬人。

桃機公司表示，2023年截至1月16日客運量為96.18萬人次，較去年同期增加1,532％，約為疫情前（2019）同期的48.28％，出入境人數明顯復甦。疏運期間會成立應變小組，持續依旅客人數預報資訊及航班即時動態進行人力與資源調度。

另外在兩岸航點部分，交通部航政司長何淑萍表示，兩岸目前有四個機場，依照目前航班來看，承載量還夠，若要新增航點會配合整體政策。民航局長林國顯則表示，現在航權一周有221班，目前一周只有64班，旅客數約1.2萬人次，乘載率約6成5～8成。

交通部長王國材則說，兩岸航點若要開放會牽涉陸委會跟國安會，交通部會持續保持聯繫、討論。

此外，在小三通部分，航港局長葉協隆指出，目前金馬春節交通專案限制是金馬設籍民眾以及陸配，未來是否有近一步開放會視專案執行狀況而定，也會包含入境採檢狀況，接下來陸委會會做全盤檢討。

桃機迎來疫情解封後首次的春節假期，再加上國境解封，商務交流與海外旅遊陸續恢復，出境旅客再次湧現，其中東北亞、東南亞航線明顯復甦，也連帶使得第一航廈人潮增加較為顯著。

為維護飛航安全，加速出入境通關與疏運效率，桃機公司呼籲旅客預先確認電子用品攜帶規定，行動電源應攜帶上飛機並做好保護，切勿託運。而目前一般市售筆記型電腦、平版、3C產品之鋰電池多小於100瓦特小時，多可攜帶上機，但不允許託運。

此外桃機也提醒旅客，通過安檢金屬探測門前，請先將身上之厚重外套、帽子及金屬物品取下，並將平板與筆記型電腦自隨身行李取出後，連同外套及隨身行李一同置入X光檢查儀；手提行李或隨身攜帶上機之液體、膠狀及噴霧類物品容器，不得超過100毫升，且須裝於可密封之透明塑膠夾鍊袋；安檢管制區前備有危安物品棄置箱，超過100毫升液體均可倒入。

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